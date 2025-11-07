อีซูซุ จัดแคมเปญส่งท้ายปี ลุ้นบัตรน้ำมันกว่า 38 ล้านบาท พร้อมส่วนลด 50,000 บาท

อีซูซุ ตอกย้ำแนวคิด “ISUZU Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” จัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ในชื่อ “MAXFORCE BIG THANKS ขอบคุณจากใจ” เพื่อมอบความสุขและสิทธิพิเศษตอบแทนความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ
ลูกค้าที่ซื้อและรับรถ อีซูซุดีแมคซ์ ทุกรุ่น หรือ มิว-เอ็กซ์ ทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2568 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลบัตรน้ำมัน PT รวมกว่า 1,907 รางวัล มูลค่ารวม 38,700,900 บาท โดยมีรางวัลใหญ่สุด บัตรน้ำมันมูลค่า 175,500 บาท จำนวน 9 รางวัล พร้อมจับรางวัลผู้โชคดีต่อเนื่อง 9 สัปดาห์
พิธีจับรางวัลครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยมี วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
พิเศษ! ลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด จะได้รับ คูปองส่วนลดเพิ่มสำหรับซื้อรถใหม่
-รถปิกอัพ อีซูซุดีแมคซ์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10,300 รางวัล รวมมูลค่า 51,500,000 บาท
-รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ มิว-เอ็กซ์ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 2,200 รางวัล รวมมูลค่า 22,000,000 บาท
นอกจากนี้ อีซูซุยังมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับ ลูกค้าเก่า ที่ต้องการออกรถใหม่ โดยจะได้รับ
-ส่วนลดสูงสุด 30,000 บาท สำหรับซื้อรถปิกอัพดีแมคซ์ (เฉพาะรุ่นที่กำหนด)
-ส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท สำหรับซื้อรถมิว-เอ็กซ์ (เฉพาะรุ่นที่กำหนด)
ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่จากอีซูซุ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการ “เคียงข้างลูกค้าไทย” อย่างแท้จริง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ใช้ทั่วประเทศ