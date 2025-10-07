“กลุ่มตรีเพชร” เพิ่มพื้นที่สีเขียว เดินหน้าโครงการ “Tri Petch Group Saves the Earth"

กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำการเป็นนิติบุคคลที่ดีและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Tri Petch Group Saves the Earth” ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตรีเพชร ร่วมบริจาคยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมปลูกต้นไม้ และยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทาคาชิ ฮาตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตรีเพชร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มตรีเพชรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอีกครั้ง โครงการ "Tri Petch Group Saves the Earth" เป็นโครงการต่อเนื่องโดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ผ่านการปรับปรุงระบบพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเสริมสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้เราได้มีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตรีเพชรกว่า 80 คน ร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น และยิงเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากจำนวน 3,000 เมล็ด พร้อมบริจาคยางรถยนต์ที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 90 เส้น ให้แก่ค่ายหัตถวุฒิ เพื่อสนับสนุนหลักการการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนพันธมิตรในชุมชนอีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ “Low-Carbon CSR” ที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการเกิดขยะ และจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมด้วยการรีไซเคิล
กลุ่มตรีเพชรเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งมีส่วนช่วยสร้างและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตามที่ได้ตั้งไว้”