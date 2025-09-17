xs
xsm
sm
md
lg

อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และณัฐ โก่งเกษร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสิ่งที่ดีให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นปีที่ 12 แห่งที่ 45 ให้แก่ โรงเรียนบ้านดินโส อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนและครูในโรงเรียนรวมถึงคนในชุมชนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”


นาย ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบอย่างหนักมากต่อเกือบทุกธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นตลาดรถยนต์เมืองไทยก็กำลังเผชิญภาวะหดตัวอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มอีซูซุด้วย ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ก็ตาม เรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงโครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" ตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ เรายังได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ให้แก่ทุกโรงเรียนของโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” นับตั้งแต่โรงเรียนที่ 44 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของ อีซูซุเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของอีซูซุ รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วย”


สำหรับโรงเรียนบ้านดินโส เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน คุณครู และบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 413 คน โรงเรียนดังกล่าวประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แม้ว่าโรงเรียนบ้านดินโสจะมีบ่อน้ำใช้เพื่ออุปโภค แต่น้ำสำหรับบริโภคต้องแบ่งใช้กับชาวบ้านจากบ่อน้ำของชุมชน ซึ่งมีปริมาณจำกัด และยังต้องผ่านเครื่องกรองน้ำที่มีการชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้โรงเรียนต้องมีการจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคเพิ่มเติม อีซูซุจึงส่งทีมงาน ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจปัญหาและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดที่ประกอบด้วย ระบบบ่อน้ำบาดาลครบวงจร ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน อาคารผลิตน้ำดื่ม พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ได้ประโยชน์จากน้ำสะอาด กว่า 650 ครัวเรือน 1,500 คน ได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มอย่างยั่งยืน


ณัฐ โก่งเกษร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงโครงการว่า “โครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับอีซูซุร่วมทำมาแล้วกว่า 44 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 45 สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีความสำคัญ เราได้มอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีน้ำสะอาดไว้เพื่อบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต สำหรับโครงการอีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิตครั้งต่อไป เราก็จะร่วมมือกับอีซูซุเหมือนเดิม เพื่อหาว่าตรงไหนที่ยังมีถิ่นทุรกันดาร เราจะหาน้ำให้เด็ก ๆ จนกว่าจะครบ”


นอกจากนี้ โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ในปีนี้ ได้เพิ่มอุปกรณ์พิเศษในกระบวนการผลิต น้ำดื่มสะอาด นั่นคือ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอีซูซุในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของอีซูซุ รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้พลังงานจากทรัพยากรทดแทน และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนได้กว่า 3,000 บาทต่อเดือนอีกด้วย


ลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินโส กล่าวถึงปัญหาน้ำที่โรงเรียนว่า “ปัญหาน้ำของโรงเรียนที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน น้ำที่ใช้ทุกวันนี้เป็นน้ำในสระที่มีอยู่แล้ว เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง น้ำในสระก็จะเหือดแห้งไป นอกจากนี้น้ำในสระไม่ได้ไว้ใช้แค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ชุมชนเอง ก็ต้องใช้น้ำจากตรงนี้ด้วย โครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยมีการเจาะน้ำบาดาล และสร้างเครื่องกรองน้ำให้ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ และชุมชนดีขึ้นตามลำดับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกลุ่มอีซูซุที่ได้มอบโอกาสดี ๆ ให้กับพวกเรา”


โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มอีซูซุมุ่งมั่นตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่า จะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป เพื่อตอบแทนสังคมโดยมีเป้าหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดให้หมดไป อีซูซุยังมุ่งเน้นแนวคิด “Isuzu Trusted Buddy…อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” ตอกย้ำคุณค่าแบรนด์อีซูซุที่อยู่เคียงข้างคนไทย และเติบโตคู่สังคมไทย ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยต่อในอนาคตอย่างยั่งยืน



















อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี
อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี
อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี
อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี
อีซูซุสานต่อโครงการ “ให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 45 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ รร.บ้านดินโส จ.กาญจนบุรี
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น