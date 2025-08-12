มาแล้ว "งบกลาง" 2.1 พันล. บริหารน้ำ 785 โครงการ ลงนับพันอบต. 50 จังหวัด หลายโครงการ ค่าก่อสร้างใกล้เคียงกันทั้งประเทศ

มาแล้ว "งบกลาง" 2.1 พันล้าน บริหารน้ำ 785 โครงการ ลงพื้นที่นับพัน อบต. ใน 50 จังหวัด พบหลายโครงการ ในแต่ละจังหวัด วงเงินต่อโครงการ ใกล้เคียงกันเกือบทั้งประเทศ ยกตัวอย่าง ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำ ไซส์ 1,000 ลบ.ม.พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงินต่อโครงการ 9.9 ล้าน ระบบกระจายน้ำโซล่าเซลล์ โครงการ ละ 9.8 ล้าน เป็นต้น
วันนี้ (12 ส.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณ (สงป.) แจ้งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
ให้แจ้ง องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนความจําเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งยืนยันความจําเป็น
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2568 ใน 50 จังหวัด ประมาณ 1 พัน อบต. จํานวน 785 โครงการ วงเงิน 2,108,402,670 บาท ตามมติ ครม. (22 เม.ย.)
พบว่า มีอบต. จำนวน แห่ง ใน 50 จังหวัด ที่ได้รับจัดสรร งบกลาง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง น่าน อุตรดิตถ์ ตาก ยะลา พิษณุโลก อุดรธานี
หนองคาย กาญจนบุรี ชัยนาท ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ขอนแก่น กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
อุทัยธานี อำนาจเจริญ หนองบังลำภู สุรินทร์ สุราษฎ์ธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สระแก้ว สกลนคร
ศรีสะเกษ ลำพูน ลพบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร มหาสารคาม แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร
พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี บุรีรัมย์ บึงกาฬ นครสวรรค์ นครราชสีมา นครพนม และ นครนายก
ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ มีมูลค่าโครงการ วงเงินใกล้เคียงกัน ทั่วประเทศ เช่น ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 9,972,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคด้วยเทคโนโลยีการกรองความละเอียดสูง 6,200,000 บาท
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาชุมชน ด้วยระบบแบบถังรวมเดี่ยว เพื่อการอุปโภคบริโภค 500,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยโซล่าเซลล์ เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร 9,800,000 บาท
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 496,000 บาท เป็นต้น.