ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ผนึกกรมการขนส่งฯ จัดศึกคิงออฟแชมป์ ISUZU EURO 5 MAX ชิงรางวัล 1 ล้านบาท

กลุ่มตรีเพชร โดย นาย ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุมีความภาคภูมิใจที่ได้จัดการแข่งขัน ‘อีซูซุยอดนักขับมือทอง รอบชิงชนะเลิศ’ หรือ ‘ศึกคิงออฟแชมป์ ISUZU EURO 5 MAX’ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอีซูซุในการพัฒนามาตรฐานผู้ขับขี่รถบรรทุกไทยให้มีทั้งความเชี่ยวชาญ ความปลอดภัย และความเป็นมืออาชีพ อันจะนำไปสู่การยกระดับวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นโดยได้นำรถบรรทุก ISUZU King of Trucks EURO 5 MAX ที่ครองความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมาใช้ในการชิงชัย รถรุ่นนี้เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง ด้วยสมรรถนะที่ทรงพลัง ประหยัดน้ำมันสูงสุด และผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5 โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue) ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังคงคุณภาพและความทนทานที่ผู้ใช้รถบรรทุกอีซูซุไว้วางใจมาอย่างยาวนาน
พร้อมกันนี้อีซูซุยังได้นำเสนอ Isuzu Life Cycle Solutions โซลูชันส์ที่สนับสนุนผู้ใช้รถอีซูซุตลอดการใช้งานให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อรถ กระบวนการลดต้นทุน พร้อมให้คำแนะนำด้านบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ควมคุมค่าใช้จ่ายจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ให้ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง
อีซูซุเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้ จะไม่เพียงค้นหาสุดยอดนักขับมือทอง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของวงการขนส่งไทย และตอกย้ำบทบาทของอีซูซุในฐานะผู้นำตลาดรถบรรทุกที่พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทยไปทุกเส้นทางอีกด้วย”
การแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2568” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถหัวลาก และประเภทรถสิบล้อลากพ่วง โดยเปิดรับสมัครนักขับฝีมือดี และทำการแข่งขันรอบคัดเลือก ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – สิงหาคมที่ผ่านมา รวม 4 สนามระดับภูมิภาค ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.อุดรธานี จ.เชียงใหม่ และ จ.ชลบุรี ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านบททดสอบทั้งภาคทฤษฎีอันเข้มข้น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการขนส่งและจราจร จิตวิทยา ทักษะการตัดสินใจ รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถประจำวัน และภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่าง ๆ ที่มีความท้าทายเฉพาะทาง อาทิ สถานีการแข่งทักษะการขับเดินหน้า สถานีการแข่งขันทักษะการบังคับเลี้ยว สถานีการแข่งขันทักษะการขับถอยหลัง และสถานีการแข่งขันทักษะการจอด โดยผลการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ประเภทรถบรรทุกสิบล้อลากพ่วง
- ชนะเลิศ : นายสุรศักดิ์ ศิริสาร จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเค สหขนส่ง
รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายสุธี ศิริปรุ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรพรรุ่งเรือง
รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายบุญสาย อันนอก จาก บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ประเภทรถบรรทุกหัวลาก
- ชนะเลิศ : นายธีรพล ไชยรัตน์ จาก บริษัท เตียงน้ำทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายสมใจ เรืองศิระการกุล จาก บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ค
(ประเทศไทย) จำกัด
รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายยอดรัก นิลคำเมือง จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เพิ่มทรัพย์ 168
รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
พร้อมกันนี้อีซูซุได้มอบรางวัลบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท ให้แก่เจ้าของกิจการของผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ของทั้ง 2 ประเภท อีกด้วย
นายสุรศักดิ์ ศิริสาร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเค สหขนส่ง เจ้าของตำแหน่งคิงออฟแชมป์ประเภทรถบรรทุกสิบล้อลากพ่วง เผยว่า “การแข่งครั้งนี้ท้าทายมากครับ สถานีที่ยากสำหรับผมที่สุดน่าจะเป็นสถานีสลับช่องจอดเพราะมีจุดบังคับทางมาก ทางแคบ ผมหักเลี้ยวหลายที แต่ผมก็ตั้งใจมากครับแม้จะเคยเข้าร่วมการแข่งขันมา 4-5 ปี ปีนี้ทำสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศได้แล้วครับ อยากเชิญชวนให้เพื่อน ๆ นักขับรถบรรทุกที่สนใจมาสมัครโครงการอีซูซุยอดนักขับมือทองกันเยอะ ๆ ครับ”
ด้านนายธีรพล ไชยรัตน์ จากบริษัท เตียงน้ำทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด คิงออฟแชมป์ประเภทรถบรรทุกหัวลาก คนล่าสุด กล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า “ปีที่แล้วผมก็ร่วมแข่งขันโครงการอีซูซุยอดนักขับมือทอง แต่พลาดไม่ได้แชมป์ ปีนี้จึงไม่พลาดกลับมาแข่งอีกครั้ง และก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จ ตั้งใจมาจากบ้านเลยปีนี้ผมเต็มที่มากครับ”
โดย พัฒน์เทพ จันทร์ประภานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด ได้ร่วมเผยความรู้สึกในฐานะเจ้าของกิจการที่สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันว่า “อีซูซุยอดนักขับมือทองเป็นโครงการที่ช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมการแข่งขันมีโอกาสได้ฝึกและพัฒนาทักษะการขับขี่ของตัวเองได้ดีขึ้น และยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีพร้อมส่งต่อความรู้ที่ได้จากการแข่งขันให้แก่เพื่อนพนักงานคนอื่น ๆ ด้วย โดยส่วนตัวผมประทับใจอีซูซุอยู่แล้ว โดยเฉพาะโปรแกรมอีซูซุแคร์ โซลูชันส์ดูแลรถครบวงจร ที่ทำให้เราวางใจจนสามารถไปบริหารจัดการด้านการตลาดอื่น ๆ ได้เต็มที่ นอกจากนี้อีซูซุยังสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจสม่ำเสมอทุกปีอีกด้วย”
เช่นเดียวกับ นพพล ธนธีระบรรจง และ จินตนา สอนคำมูล CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบรรจงขนส่ง เผยว่า “กิจกรรมแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทองถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดของวงการคนขับรถบรรทุกเมืองไทย เพราะเจ้าของกิจการมีโอกาสได้ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมทักษะและทดสอบ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานที่มาแข่งได้รับการอบรม เรื่องการขับขี่ปลอดภัย การขับแบบประหยัดน้ำมัน แล้วยังนำความรู้เหล่านี้ไปบอกต่อกับเพื่อนพนักงานที่บริษัทได้อีก สำหรับผมยังชื่นชอบ โซลูชันส์เทเลเทค ซึ่งเป็น GPS ที่ช่วยส่งเสริมและเตือนการขับขี่ดีให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งสามารถวัดผลการขับขี่ด้านต่าง ๆ เป็นคะแนนออกมาเพื่อให้บริษัทใช้ประเมินและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถได้ด้วยครับ”