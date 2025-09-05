“วันปล่อยเสือ ปี5” ครั้งแรก!! ของเทศกาลดนตรีของคนไทย แบบ ECO FRIENDLY เต็มรูปแบบ จัดเต็ม 2 วัน 5 เวที กับทัพศิลปินไทยกว่า 70 ศิลปิน

“วันปล่อยเสือ” เทศกาลดนตรีในสไตล์ค่ายลูกเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดย HEAVY ORGANIZER (เฮฟวี่ ออแกไนซ์เซอร์) ผู้จัดเทศกาลดนตรีหลากหลายแนวสุดบ้าคลั่ง นำโดย คุณบุรินทร์ทร แซ่ล้อ หรือ “เฮง โคตรอินดี้” ซึ่งในปีนี้ ภูมิใจนำเสนอความมันส์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับ “LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” จัดเต็ม 2 วัน 5 เวทีธรรมชาติ กับทัพศิลปินไทยกว่า 70 ศิลปิน พร้อมกับ 20 วัฒนธรรมร่วมสมัยและ 10 ฐานกิจกรรมสุดมันส์ ใน วันที่ 25 และ 26 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โดยปีนี้จะเป็นปีแรกที่ เฮฟวี่ฯ จะทำให้งานวันปล่อยเสือปี 5 นี้ เป็นต้นแบบของเทศกาลดนตรีของคนไทยในแบบ ECO FRIENDLY อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Zero Waste: ถังปุ๋ยจากเศษอาหาร, Refill Zone: แก้ว-ขวดใช้ซ้ำได้, พลังงานสะอาด: เวทีใช้พลังงานแสงอาทิตย์, เดินทางในงานด้วยรถไฟฟ้า / จักรยานไฟฟ้า, ปลูกต้นไม้ชดเชยคาร์บอน, ลดขยะ-คัดแยก-รีไซเคิล 100% เป็นต้น ซึ่งมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาแนวทางความยั่งยืนอย่างมากมาย โดยหลังจากเปิดตัวไปนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวเสือขาประจำของงานวันปล่อยเสือ และเหล่าพาร์ทเนอร์สาย Green ที่รอคอยการมาถึงของความมันส์แบบยั่งยืน กับงาน วันปล่อยเสือปีที่ 5 นี้
สำหรับงาน “LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ณ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ แบ็งคอก (HARDROCK CAFE BANGKOK) ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์ พร้อมตัวแทนศิลปิน รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศในงานเริ่มด้วยความเป็นกันเองตามสไตล์ของงานวันปล่อยเสือ กับโชว์จาก “โหน่ง หัสดี” และต่อด้วย “หนู มิดด้าม (ตัวจริง)” ที่ขึ้นโชว์เปิดงานแถลงข่าวกับเพลง “จงมันส์ดี” เพลงประจำงานวันปล่อยเสือ ปีที่5 และ เพลง “โอ้เมื่อมีไฟ” จากนั้น เฮง โคตรอินดี้ (บุรินทร์ทร แซ่ล้อ) หัวเรือใหญ่สุดบ้าคลั่งแห่ง เฮฟวี่ ออแกไนเซอร์ ผู้จัดงานวันปล่อยเสือ ขึ้นกล่าวถึงแนวคิดของการ จัดงานวันปล่อยเสือ ปี5 นี้ ที่จะมาในรูปแบบของเทศกาลดนตรีแห่งความยั่งยืน ด้วย แนวคิด “ความมันส์” และ “ความยั่งยืน” อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกของเทศกาลดนตรีของคนไทยแบบ Eco Friendly อย่างเต็มรูปแบบ
พร้อมด้วย คุณอดิเทพ เดี่ยวพานิช Senior Brand Manager บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวบนเวที กับการพาแบรนด์ LEO Soda เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับงานวันปล่อยเสือ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณตัน ภาสกรนที จากแบรนด์ ตันพาวเวอร์, นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ หรือ “หมอใหญ่” ผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือแบรนด์ GRACZ, คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา ผู้สนับสนุน ด้านความปลอดภัยจากการ์เดี้ยนโกลบอล, คุณสรรวรส พุทธเจริญลาภ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, คุณฐิติมา มีมะโน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และ คุณจ๊ะ ตัวแทนจาก YIP IN SOI ที่มาร่วมงานและขึ้นกล่าวถึงการเข้ามาสนับสนุน งานวันปล่อยเสือปี 5 ในครั้งนี้
หลังจากนั้นก็ได้เวลาของตัวแทนศิลปินและแขกรับเชิญในงานวันปล่อยเสือปี 5 ได้แก่ ใหม่ สิบล้อ, พล่ากุ้ง ตัวแทนวงมาเจนต้า, ตัวแทนวงเรนิษรา, วง MOCCA GARDEN, หนู มิดด้าม (ตัวจริง), วงสามานย์, วง GOLD RED, วง NEVER GET OLDS ,วงKNO3, โหน่ง หัสดี, เบียร์ Buffalo Gags พร้อมด้วยตัวแทนโซนกิจกรรม ได้แก่ โซนมวยไทย จากค่ายมวยเกียรติกำธร และ โซนการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ ขึ้นกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และความมันส์ที่จะเกิดในงานวันปล่อยเสือ ปีที่5 นี้
เฮฟวี่ฯ ขอชวนชาวเสือทุกคนมาร่วมกันสัมผัสความมันส์แบบยั่งยืนไปด้วยกันใน“LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” กับทัพศิลปินไทยกว่า 70 ศิลปิน บน 5 เวทีธรรมชาติ พร้อมกับ 20 วัฒนธรรมร่วมสมัยและ 10 ฐานกิจกรรมสุดมันส์ แบบจัดเต็ม 2 วัน ใน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี งานนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง สามารถติดตามรายละเอียด พร้อมโปรสุดพิเศษอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage : วันปล่อยเสือ
#วันปล่อยเสือ #วันปล่อยเสือ5 #จงมันส์ดี #HEAVY #LEOรวมกันมันส์กว่า #LEOSUPREME
#YUEDPAO #IHaveTicket #ให้ทุกการจองบัตรเป็นเรื่องง่าย #อะเมริกัง