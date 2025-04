เปิดตัว HINO EURO 5 ชูแนวคิด LDCM ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจขนส่งหลัก

กลุ่มบริษัทฮีโน่ในประเทศไทย โดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส เอเชีย จำกัด เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ “HINO EURO 5” อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (สุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนารถและบริการที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจขนส่งของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด “Always Your Professionals” พร้อมดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพตลอดการใช้งานรถฮีโน่ ดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและกำไรของธุรกิจไปพร้อมๆ กัน พร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ในทุกเส้นทางรถบรรทุกระดับมืออาชีพที่เหมาะสมกับทุกธุรกิจ พัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งาน เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “Best Fit” โดยยึดหลัก 3C มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม (Commit), สอดคล้องกับ การใช้งานจริง (Correspond) และเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ทั้งด้านความประหยัดและความปลอดภัย (Contribute) รองรับครอบคลุมกลุ่มธุรกิจขนส่งหลักกับแนวคิด LDCM ได้แก่– ที่ต้องการรถประหยัดน้ำมัน และตอบสนองการขับขี่ในระยะไกล สามารถใช้การขนส่งข้ามจังหวัด หรือ ระดับประเทศได้– ที่ต้องการรถ ที่สามารถขนส่งทั้งระยะใกล้และไกล ตอบโจทย์การขนส่งในทุกประเภทสินค้า และมีพื้นที่บรรทุกได้มากที่สุด– ที่ต้องการรถเพื่อการก่อสร้าง มีกำลังเครื่องยนต์และแรงบิดสูง สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัด รวมถึงรถเฉพาะ เช่น รถขนส่งปูน หรือ Mixer– ที่ต้องการรถรองรับงานหนักเป็นพิเศษ เช่น งานเหมือง พร้อมลุยทุกพื้นที่ ด้วยความพิเศษของโครงสร้าง (Chassis) และเครื่องยนต์ ดังนั้น จึงให้ความมั่นใจทั้งใน ด้านพละกำลังตลอดการใช้งานสมรรถนะเหนือระดับ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์การขนส่งอย่างมืออาชีพHINO EURO 5 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ A09C UR-EU5-350/145 ให้กำลังสูงสุดถึง 350 แรงม้า ผสานการทำงานกับระบบบำบัดไอเสีย SCR (Selective Catalytic Reduction) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านความสะอาด ความทนทาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยมลพิษ ดูแลรักษาง่ายเพียงเติม AdBlue ลดการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ส่งผลให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรแทบไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับรถบรรทุกยูโร 3 เดิม โดยในรุ่นต่างๆ ก็มีคุณสมบัติของรถที่แตกต่างกัน ตามหลัก LDCM เช่นในรถบรรทุกหัวลาก UM1A เหมาะกับงานประเภทวิ่งระยะไกล หรือ Long haul ตอบโจทย์การขนส่ง คุ้มทุกกิโลเมตร ประหยัดและสวยงามตั้งแต่แรกเห็นด้วย ชุดแต่ง TRD เอกสิทธิ์เฉพาะฮีโน่ และประหยัดมากขึ้นตามการออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (Aero Dynamics) และประหยัดมากขึ้นไปอีกกับยางประหยัดน้ำมัน 275 ไม่เพียงเท่านั้น ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วย ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise control ช่วยให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความเหนื่อยล้าผู้ขับขี่ และยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยทั้งระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกติดตั้งเป็นมาตราฐานในรถฮีโน่ทุกรุ่น และ กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกมุมมองหรือในรถสิบล้อเพลาเดียวรุ่น FL เพื่อสนับสนุนการขนส่ง (Delivery) ด้วยช่วงล่างที่สามารถเลือกได้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจขนส่ง ทั้งแบบแหนบ, Tapered Leaf Spring หรือ ถุงลม (Air suspension) สำหรับการขนส่งสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ พร้อมปรับความสูงของระบบรับน้ำหนักด้านหลังแบบถุงลม อำนวยความสะดวกในการเทียบขึ้นและลงสินค้า และยังตอบโจทย์การบรรทุกสูงสุด ด้วยระยะต่อตัวถังยาวถึง 9.8 เมตร มาพร้อมกับชุดแต่ง TRD เอกสิทธิ์เฉพาะฮีโน่หรือหากต้องการรถเพื่องานหนัก ทั้งแบบงานก่อสร้าง (Construction) ก็ต้อง รถสิบล้อ 2 เพลาในรุ่น FM ด้วยกำลังบิดสูงให้รอบจัดในการออกตัว ตอบโจทย์งานลุยในพื้นที่จำกัด แต่ก็มั่นใจในทางเรียบด้วยด้วยการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ทำให้เกิดแรงบิดคงที่ หรือ Flat Torque ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหล ในทุกพื้นที่ และ เร้าใจสุด ลุยสุด ต้องรถงานเหมือง กับ รถสิบล้อ 2 เพลายกสูงในรุ่น FM (Height – up) ออกแบบหัวเก๋งและแชสซีใหม่ แข็งแกร่ง เพิ่มความสมบุกสมบัน เพื่อประสิทธิภาพสำหรับงานหนัก เช่น งานในบ่อดิน หรือ เหมือง ยกระดับความสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากพื้นที่ ใช้งาน มั่นใจลุยได้ทุกที่ ดังนั้นรถบรรทุกฮีโน่ จึงตอบสนองความสำเร็จของธุรกิจคุณ เพราะนี้คือรถบรรทุก มืออาชีพ เพื่อมืออาชีพHINO EURO 5 ช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้อย่างไร?นอกจากคุณภาพของรถบรรทุก HINO EURO 5 ที่โดดเด่นด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ฮีโน่ยัง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบริการแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Customer Journey ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อ (Purchase) ผ่านบริการสินเชื่อจากฮีโน่ ทีเอส ลิสซิ่ง (Hino TS Leasing) พร้อมมั่นใจในคุณภาพตัวถังจากผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน (Standard of Body Makers) ขณะที่การใช้งาน (Operation) ยังสามารถบริหารจัดการรถอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ HINO-CONNECT เสริมด้วยบริการหลังการขายครบวงจร ทั้งโปรแกรมซ่อมบำรุง, การตรวจสุขภาพรถ, การอบรมพนักงานขับรถ (Hino Smart Driver) และบริการอะไหล่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ในระยะยาวยังดูแลตลอดอายุการใช้งาน สนับสนุนการซื้อซ้ำ (Repurchase) ช่วยเพิ่มมูลค่ารถเก่าและลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นคง ทั้งหมดนี้พัฒนาภายใต้แนวคิด TCO (Total Cost of Ownership) ให้ความคุ้มค่าในทุกการลงทุน และช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าฮีโน่ คือ พันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันกล่าวถึงการเปิดตัวในครั้งนี้ว่า “HINO EURO 5 ไม่ใช่แค่รถบรรทุกรุ่นใหม่ แต่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกมิติ ด้วยการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งด้านสมรรถนะ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และ ความประหยัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ตลอดเวลา 63 ปีในประเทศไทย ฮีโน่เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นเจ้าของรถ การใช้งานจริง ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายอย่างครอบคลุม ด้วยประสบการณ์ในด้านนี้ เราเชื่อมั่นว่าฮีโน่จะเป็น Always Your Professionals เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้อย่างแน่นอน ”สำหรับรถบรรทุก HINO EURO 5 รุ่นใหม่ผลิตขึ้นที่ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถบรรทุกและรถโดยสารของภูมิภาคอาเซียน (Hino Suvarnabhumi Monozukuri Center) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบของฮีโน่ทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตรองรับทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกไปยังหลากหลายประเทศในเอเชีย ดำเนินการภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ารถทุกคันที่ส่งมอบถึงมือลูกค้า จะมีคุณภาพสูงสุดในทุกมิติ สมกับปรัชญาการผลิตแบบญี่ปุ่นที่ฮีโน่ยึดถือมาโดยตลอดการเปิดตัว HINO EURO 5 ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของฮีโน่ในการนำเสนอรถบรรทุกรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานเชิงพาณิชย์เฉพาะทาง แต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าอย่างครบวงจร และความพร้อมในทุกภารกิจการขนส่ง ภายใต้แนวคิด “Always Your Professionals” ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการบริการและความไว้วางใจที่ได้รับมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของฮีโน่ในการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกเส้นทาง ด้วยรถบรรทุกที่พร้อมด้วยสมรรถนะ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายแบบครบวงจร รองรับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม