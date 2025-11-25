“ฮุน มาเนต” อยู่เฉยไม่ไหว โพสต์แจงยาวเหยียด หลังโซเชียลฯ เขมรถามระงม ปักหมุดเขตแดนเสี่ยงเสียแผ่นดินให้ไทย

“ฮุน มาเนต” โพสต์ร่ายยาว แจงข้อสงสัยโลกโซเชียลฯ เขมรถามกันสนั่น สำรวจปักหมุดชั่วคราวกับไทยทำให้กัมพูชาเสียดินแดนหรือไม่ ย้ำเป็นทางออกเดียวที่จะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ เป็นงานค้างเก่าเกือบ 20 ปีก่อน ปัดเร่งรีบทำ ย้ำไม่ได้สำรวจเพื่อให้ได้หรือเสียดินแดน แต่เพื่อให้ได้ข้อยุติตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส
วันที่ 25 พ.ย.เวลา 09.41 น. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ชี้แจงกรณีที่ไทย-กัมพูชาร่วมกันสำรวจเพื่อปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงหลักเขตที่ 42-47 จังหวัดบันทายมีชัยกับจังหวัดสระแก้วของไทย และหลักเขตที่ 52-59 จังหวัดพระตะบองกับจังหวัดจันทบุรีของไทย มีรายละเอียดระบุว่า
ถึงเพื่อนร่วมชาติของผม
ปัญหาชายแดนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ถูกทิ้งไว้หลายร้อยปี และเราต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามแนวชายแดนในระยะยาว
ผมได้กล่าวกับเพื่อนร่วมชาติของผมแล้วเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลในการหาทางออกระยะยาวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน และช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติอีกครั้ง โดยไม่ทำให้ปัญหายืดเยื้อไปอีกนาน
การแก้ไขปัญหาเช่นนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยการใช้ความรุนแรงหรือการใช้กำลังทหาร ในทางตรงกันข้าม การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีตามสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศกัมพูชาและไทยเท่านั้นที่จะรับประกันผลลัพธ์ที่ต้องการข้างต้น
ในเรื่องนี้ ตามเจตนารมณ์ที่คณะกรรมการชายแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) ตกลงกันไว้ ฝ่ายกัมพูชาและไทยได้ตกลงกันที่จะส่งคณะสำรวจร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวในช่วงชายแดนระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42-47 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และหลักเขตแดนหมายเลข 52-59 ในจังหวัดพระตะบอง
ผมสังเกตเห็นในโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น คำถาม และข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42-47 และ 52-59 ผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ประชาชนทราบในประเด็นต่อไปนี้:
1. มีความคิดเห็นบางส่วนชี้ให้เห็นว่าการสำรวจและปักปันเขตแดนชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข 42-47 และ 52-59 ดำเนินไปอย่างเร่งรีบและใช้เวลาสั้น เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่?
ผมขอย้ำว่า การวัดและทำเครื่องหมายเขตแดนชั่วคราวระหว่าหลักเขตแดนที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช่งานใหม่ทั้งหมด แต่เป็นงานทางเทคนิคที่สานต่อสิ่งที่คณะทำงานด้านเทคนิคชายแดนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันทำมาเกือบ 20 ปี
สำนักงานเลขาธิการรัฐว่าด้วยกิจการชายแดนได้ยืนยันต่อสาธารณชนเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในการสำรวจและทำเครื่องหมายเขตแดนทางบกกัมพูชา-ไทย ทีมสำรวจร่วมของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อสำรวจและระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดนคอนกรีต 74 หลัก ซึ่งคณะกรรมการกำหนดเขตแดนอินโดจีน-สยามได้จัดทำขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 2463
งานที่ทีมสำรวจร่วมได้ดำเนินการในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ 42-47 และ 52-59 นั้น ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการเพียงการระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดนเท่านั้น และยังไม่ได้ดำเนินการทำเครื่องหมายเขตแดนจริงในพื้นที่
ในแง่นี้ การวัดและกำหนดแนวเขตชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่ 42-47 และ 52-59 ในขณะนี้ ถือเป็นการสานต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงการกำหนดแนวเขตแดนทางบกที่แท้จริง ตามเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2000 ข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR) ปี 2003 และเจตนารมณ์ของรายงานการประชุม JBC ที่ผ่านมา รวมถึงตามคำแนะนำทางเทคนิคที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน
2. หลักพื้นฐานสำหรับการสำรวจและกำหนดแนวเขตชั่วคราวเพื่อรับรองความถูกต้อง ความโปร่งใส และความแม่นยำ เพื่อรับรองอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาตามสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร?
งานวัดและสำรวจตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงหลักเขตแดนที่ 42-47 และหลักเขตแดนที่ 52-59 ได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบสูงสุด โดยอ้างอิงเอกสารทางกฎหมายที่รัฐในอารักขาของฝรั่งเศสทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันทึกการประชุม (Procès Verbaux) ของการกำหนดเขตแดนของคณะกรรมาธิการเขตแดนอินโดจีน-สยาม ค.ศ. 1908-1909 และคณะกรรมาธิการเขตแดนอินโดจีน-สยาม ค.ศ. 1919-1920
รัฐบาลกัมพูชาและคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชา ยึดมั่นในจิตสำนึกและความรับผิดชอบทางวิชาชีพสูงสุดมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติ ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เคารพหลักการเรื่องพรมแดนที่ไม่เปลี่ยนแปลง และเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทยที่คณะกรรมาธิการเขตแดนอินโดจีน-สยาม ทิ้งไว้
3. การสำรวจและกำหนดเขตแดนชั่วคราวจะทำให้กัมพูชาสูญเสียหรือได้รับที่ดินหรือไม่ ผมได้เห็นการถกเถียงกันมากมายบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการสูญเสียหรือได้รับที่ดินหลังจากการวัดและกำหนดเขตแดนชั่วคราวนี้
ผมขอชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการวัดและกำหนดเขตแดนชั่วคราวข้างต้นไม่ใช่เพื่อคำนวณการได้มาหรือสูญเสียที่ดิน แต่วัตถุประสงค์หลักคือการกำหนดเขตแดนที่แท้จริงซึ่งบ่งชี้ถึงเส้นแบ่งเขตที่ถูกต้องและชัดเจนระหว่างกัมพูชาและไทย โดยอ้างอิงจากเอกสารทางกฎหมายที่ออกโดยรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสและกฎหมายระหว่างประเทศ
กัมพูชายึดมั่นในหลักการไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน แต่กัมพูชาไม่เห็นด้วยกับการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาใดๆ
การสำรวจและกำหนดเขตแดนชั่วคราวนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยสันติวิธี เพื่อยุติความขัดแย้ง และสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาได้มีความสุขและกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ และเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์
หลังจากการสำรวจเสร็จสิ้น คณะทำงานร่วมของทั้งสองประเทศจะทบทวนการถือครองพื้นที่จริงของประชาชนทั้งสองฝ่าย เปรียบเทียบกับหลักเขตแดนชั่วคราว เพื่อหารือหาแนวทางแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ โดยยึดหลักความเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน
อีกครั้งหนึ่ง ผมขอความร่วมมือจากพี่น้องร่วมชาติทุกท่าน ให้ความไว้วางใจรัฐบาลกัมพูชาและคณะกรรมการชายแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชา ซึ่งยึดมั่นในจิตสำนึกและความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในวิชาชีพเสมอมา โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติ ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เคารพหลักการพรมแดนที่ไม่เปลี่ยนแปลง และเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศกัมพูชา-ไทยที่คณะกรรมการชายแดนอินโดจีน-สยาม ทิ้งไว้