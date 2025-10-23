“ฮุน มาเนต” อ้าง JBC ใช้แผนที่ 1/200,000 สำรวจเขตแดนหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ปัดแอบแบ่งดินแดนให้ไทยแลกหยุดยิง

“ฮุน มาเนต” แจงคืบหน้าจัดการพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ยันไม่ได้แอบแบ่งดินแดนกัมพูชาให้ไทยเพื่อแลกกับข้อตกลงหยุดยิง อ้างผลประชุม JBC ล่าสุด จะร่วมกันสำรวจโดยใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสน และบันทึกการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศสเป็นพื้นฐาน เพื่อกำหนดเขตแดนที่แท้จริงต่อไป
วันนี้(23 ต.ค.) เมื่อเวลา 11.43 น. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดการพื้นที่ชายแดนกับไทย บริเวณหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน(บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ของไทย) มีรายละเอียดดังนี้
ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน
วันนี้ ผมขอแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน เนื่องจากสถานการณ์ได้คืบหน้าไปมาก ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยทั้งสองฝ่ายสามารถใช้หลักการทางเทคนิคและกฎหมายเพื่อหารือและหาทางออกอย่างสันติ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้ลวดหนามและยางรถยนต์ของทหารไทยล้อมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านบางส่วนในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ได้สร้างความยากลำบากให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงชาวบ้านอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งสอง ปัญหานี้ยังสร้างความตึงเครียดให้กับประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในและต่างประเทศที่กำลังติดตามปัญหานี้อยู่
เป้าหมายของรัฐบาลตั้งแต่แรกเริ่มคือการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้น รวมถึงการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ รัฐบาลได้ใช้แนวทางการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี และใช้สันติวิธีในการหาทางออก เพราะการใช้ความรุนแรงใดๆ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถหาทางออกได้เท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของความขัดแย้ง และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังทำให้การหาทางออกเพื่อยุติปัญหาได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยาก
ผมเข้าใจความรู้สึกของประชาชน เพราะวิธีการอันโหดร้ายที่รัฐบาลเคยใช้ในอดีตบางครั้งก็ไม่ได้ผลตามที่เราต้องการในทันที แม้ว่าการหาทางออกดูเหมือนจะไร้ผล และการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่บางท่านอาจรู้สึกสิ้นหวังและคิดว่าคงไม่มีทางออก
นอกจากนี้ การกระทำบางอย่างของฝ่ายไทย เช่น การกำจัดทุ่นระเบิด การยึดเอาที่ดินไปให้ประชาชนไทย หรือการทำลายอาคารในพื้นที่ที่กองทัพไทยได้ล้อมไว้แล้ว ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอาจไม่มีทางแก้ไขได้ และบางคนถึงกับเข้าใจผิดว่ารัฐบาลกัมพูชาได้แอบข้อตกลงแบ่งที่ดินของกัมพูชาไปแลกกับการหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพ
ผมขอย้ำว่าไม่มีเจตนาที่จะยกดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยอันชอบธรรมของกัมพูชาให้กับประเทศใดๆ เพื่อแลกกับการหยุดยิงหรือการเจรจาสันติภาพ กัมพูชาไม่ได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน แต่กัมพูชาไม่เห็นด้วยกับการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา
ปัญหาชายแดนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งตกค้างมานานหลายร้อยปี ซึ่งเราต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามแนวชายแดนได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขที่ยอมรับได้จะต้องตั้งอยู่บนหลักการความโปร่งใส ความเห็นพ้องต้องกันโดยปราศจากการบีบบังคับระหว่างทั้งสองฝ่าย และการใช้กลไกที่ตกลงกันไว้ รวมถึงบนพื้นฐานของสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ
ในเรื่องนี้ งานสำรวจรังวัดและกำหนดเขตแดนอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) และต้องได้รับการแก้ไขโดยสันติวิธีตามสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ คือ กัมพูชาและไทย
JBC ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 20 ปี แม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
ในระหว่างการประชุม JBC เป็นเวลาสองวัน (21-22 ตุลาคม) ซึ่งสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืนย่างเข้าวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างละเอียดถึงการหาแนวทางแก้ไขที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการที่ตกลงกันไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน (ระหว่างด่านชายแดนหมายเลข 42 และ 47)
เพื่อหาทางออกนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำงานร่วมกันในด้านเทคนิคต่อไป เพื่อกำหนดขนาดและกำหนดเขตแดนชั่วคราวร่วมกัน โดยใช้แผนที่ 1/200,000 ของสนธิสัญญาปี 1907 และบันทึกการปักปันเขตแดนของคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนฝรั่งเศส-สยามเป็นพื้นฐาน ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกตรวจสอบกับทรัพย์สินที่แท้จริงของประชาชนทั้งสองฝ่าย เพื่อการตั้งถิ่นฐานต่อไป
วิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางออกที่เหมาะสมในระยะยาว และช่วยแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านโชคชัยและไพรจัน และประชาชนจะสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติอีกครั้ง โดยไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อไปอีกนาน
ทั้งนี้ นายฮุน มาเนต ได้โพสต์ภาพแผนที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ที่มีการระบายเส้นตารางสีเหลืองเลยเส้นสีน้ำเงิน อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรุกล้ำเขตแดนกัมพูชา