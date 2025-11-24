xs
หมอนก เซ็นจูรี่พลัสคลินิก นำผู้เข้าประกวด Miss Trans Thailand 2025 ทำความดี สืบสานพระราชดำริ พระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา หมอนก พญ.อัญชลี ชีวาจร ประธานกรรมการเซ็นจูรี่พลัสคลินิก และผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Trans Thailand นำทีมเจ้าหน้าที่เซ็นจูรี่พลัสคลินิก และผู้เข้าประกวดเวที Miss Trans Thailand 2025 เวทีที่ส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิงข้ามเพศ เข้าร่วมทำกิจกรรมสืบสาน ทำความดีตามรอย สมเด็จพระพันปีหลวง โครงการหนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง เป็นโครงการที่ครอบคลุมการสร้างชุมชนไร้ขยะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เริ่มตั้งแต่ ๐9.00 น. เข้ารับการอบรมความรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากขยะชนิดต่างๆ แนวทางการจัดการแยกขยะ จะช่วยส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม 
 
“นับเป็นกิจกรรมแรกของเวทีการประกวด Miss Trans Thailand 2025 ตั้งใจทำกิจกรรมนี้เพราะเราทุกคนเป็นคนไทย ก็อยากให้สืบสานโครงการในพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงทุ่มเททำเพื่อคนไทยตลอดมาให้คงอยู่ต่อไป” พญ.อัญชลี ชีวาจร กล่าวทิ้งท้าย










