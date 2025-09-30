ปมสิทธิคนข้ามเพศยังร้อน! “เจเค” เดือด โพสต์ยาว 700 คำ ฟาด “เอ็มมา” กลับลำเพราะกระแสเปลี่ยน ชี้โตมารวย-สปอยจนไม่รู้โลกจริง

ผู้เขียน Harry Potter โพสต์ยาวเกือบ 700 คำ ตอกกลับอดีตนักแสดงนำว่ากำลังวิจารณ์เธอโดยอ้างความสัมพันธ์ในอดีต พร้อมประชดให้หาอย่างอื่นทำแทนการพูดถึงเธอ
กระแสความบาดหมางระหว่าง เจ.เค. โรว์ลิ่ง ผู้เขียนนิยาย Harry Potter กับ เอ็มมา วัตสัน และ แดเนียล แรดคลิฟฟ์ กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังโรว์ลิ่งโพสต์ข้อความยาวเหยียดในแพลตฟอร์ม X เพื่อตอบโต้คำพูดของวัตสันที่ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ On Purpose with Jay Shetty โดยวัตสันระบุว่าแม้เธอไม่เห็นด้วยกับทัศนะต่อต้านคนข้ามเพศของโรว์ลิ่ง แต่ก็ไม่ต้องการ “แคนเซิล” ผู้เขียนผู้นี้ และอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้
“สิ่งที่ฉันปรารถนาที่สุดคืออยากให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับฉันยังรักฉันได้ และฉันเองก็อยากรักคนที่เห็นต่างจากฉันได้เช่นกัน” วัตสันกล่าว พร้อมย้ำท่าทีที่เคยแสดงไว้ตั้งแต่ปี 2020 ว่า “คนข้ามเพศคือสิ่งที่พวกเขาบอกว่าตัวเองเป็น และสมควรได้ใช้ชีวิตโดยไม่ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
แต่โรว์ลิ่งดูไม่คิดแบบนั้น เธอเขียนโพสต์เมื่อวันที่ 29 กันยายนว่า แม้เอ็มมาและเพื่อนนักแสดงอย่างแรดคลิฟฟ์จะมีสิทธิสนับสนุนอัตลักษณ์ทางเพศและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายคุ้มครอง แต่เธอก็ไม่พอใจที่ทั้งคู่ “เชื่อว่าการเคยร่วมงานกับฉันทำให้พวกเขามีสิทธิหรือแม้กระทั่งหน้าที่ที่จะออกมาวิพากษ์ฉันต่อสาธารณะ”
โรว์ลิ่งยังบอกว่า เอ็มมาและแรดคลิฟฟ์ “ทำตัวเหมือนเป็นโฆษกโดยพฤตินัยของโลก Harry Potter” และเผยว่าเธอปฏิเสธคำเชิญจากนักข่าวที่จะให้พูดถึงเอ็มมาโดยเฉพาะหลายครั้ง แต่ครั้งนี้เลือกตอบเพราะ “เอ็มมาเพิ่งเปลี่ยนท่าที” โดยเฉพาะเมื่อวัตสันให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า “รักและหวงแหนโรว์ลิ่ง” ซึ่งโรว์ลิ่งมองว่าเกิดจากการที่กระแสประณามเธอไม่แรงเท่าเดิมแล้ว
โรว์ลิ่งย้อนถึงงานประกาศรางวัล BAFTA ปี 2022 ที่วัตสันเคยพูดว่า “ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อแม่มดทุกคน” ซึ่งเธอมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ ก่อนหน้านั้น วัตสันได้ส่งจดหมายสั้น ๆ ผ่านคนกลางถึงโรว์ลิ่งว่า “เสียใจกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่” แต่ผู้เขียนมองว่าจดหมายหนึ่งบรรทัดนี้ไร้ความหมาย เพราะตอนนั้นเธอกำลังถูกข่มขู่เอาชีวิต ข่มขืน และทรมาน จนต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบครัว
ในโพสต์ดังกล่าว โรว์ลิ่งเหน็บแรงว่า เอ็มมา “ไม่มีประสบการณ์ชีวิตจริงมากพอจนไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย” พร้อมเปรียบว่าเธอเติบโตมาในโลกที่สบายและร่ำรวย ต่างจากตัวโรว์ลิ่งเองที่เคยยากจนและต้องเผชิญความไม่มั่นคงก่อนจะประสบความสำเร็จ เธอถึงขั้นยกตัวอย่างว่า ชีวิตจริงอาจต้องเจอ “ห้องผู้ป่วยรวมในโรงพยาบาล” หรือแม้กระทั่ง “แชร์ห้องขังกับผู้กระทำข่มขืนที่อ้างว่าเป็นผู้หญิง” – สิ่งที่คนดังรวยตั้งแต่วัยเด็กไม่เคยต้องเผชิญ
"ฉันไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุสิบสี่ ฉันเคยจนมากในช่วงที่เขียนหนังสือที่ทำให้เอ็มมากลายเป็นคนดัง ดังนั้นฉันจึงรู้จากประสบการณ์จริงว่าการที่สิทธิของผู้หญิงถูกทำลาย ซึ่งเอ็มมามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นนั้น มีความหมายอย่างไรสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอภิสิทธิ์แบบเธอ"
“คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว จะไปคิดว่า เมื่อตัวเองจะเข้าไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ออกมาเรียกร้องให้ฆ่าเพื่อนเก่าได้ตามใจ แล้ววันหนึ่งกลับมาทวงสิทธิ์ให้เพื่อนคนนั้นต้องรักหรือเอ็นดูตัวเองเหมือนแม่ — มันเป็นไปไม่ได้หรอก” โรว์ลิ่งกล่าว พร้อมย้ำว่า เอ็มมามีสิทธิเต็มที่ที่จะไม่เห็นด้วยและพูดถึงเธอในที่สาธารณะได้ แต่เธอเองก็มีสิทธิ์จะแสดงความรู้สึกเช่นกัน “และถึงเวลาที่ฉันจะใช้สิทธินั้นแล้ว”
ก่อนหน้านี้ไม่นาน โรว์ลิ่งยังโพสต์คลิปวิดีโอล้อเลียนเอ็มมาที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ตลกและไม่ฉลาด วัตสันเองยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือโต้ตอบใด ๆ หลังโพสต์ล่าสุดของโรว์ลิ่งถูกเผยแพร่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ.เค. โรว์ลิ่ง แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและแข็งกร้าวในการปกป้องสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะในประเด็นที่เธอเชื่อว่าการยอมรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนเพศโดยไม่จำกัดอาจกระทบต่อพื้นที่ปลอดภัยและสิทธิขั้นพื้นฐานของสตรี เธอพูดถึงความกังวลว่าการอนุญาตให้บุคคลที่เกิดเป็นชายเข้าถึงพื้นที่เฉพาะผู้หญิง เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาจสร้างความเสี่ยงและทำให้สิทธิของผู้หญิงถูกลดทอน แม้จะถูกวิจารณ์อย่างหนักและถูกกล่าวหาว่ามีทัศนคติทรานส์โฟบิก เธอยังคงยืนยันว่าการปกป้องสิทธิผู้หญิงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการเกลียดหรือกีดกันคนข้ามเพศ แต่เป็นการเรียกร้องให้เกิดสมดุลและความปลอดภัยสำหรับสตรีทุกคน