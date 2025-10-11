ทช.เปิดไฟประดับสะพานภูมิพล 1 และ 2 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "วันนวมินทรมหาราช"

กรมทางหลวงชนบท น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เตรียมเปิดไฟประดับสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่19.00 น. ถึง 24.00 น.
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า "วันนวมินทรมหาราช" ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เตรียมเปิดไฟประดับสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ใน "วันนวมินทรมหาราช" วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนมาอย่างยาวนาน รวมถึง ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยประชาชนสามารถร่วมชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146