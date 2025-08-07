มาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศล

นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ผศ.ดร. ธนกรณ์ แน่นหนา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดงานวิ่งการกุศล “MD RUN SPIRIT OF SERVIAM 2025" หารายได้มอบให้แก่คุณครูอาวุโส ผ่านกองทุน “แด่คุณครูด้วยดวงใจ” โดยมี อ.สุมิตรา พงศธร, วิบูลย์ ลีรัตนขจร, ธีระ ธัญไพบูลย์ ร่วมกับคุณครูและคณะซิสเตอร์ นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองร่วมงาน
***
IPX (เดิมชื่อ LINE FRIENDS) ร่วมกับ บจก.ยูโฟเรีย ทเวนตี้ทรี ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่ายสินค้า LINE FRIENDS ชวนร่วมฉลองวันเกิดพี่ BROWN ในงาน “BROWN’s Birthday” พบกับ ภีมวสุ (Peemwasu) แห่งวง BUS พร้อมDIY Keychain Moment ที่ภีมวสุทำของขวัญด้วยตัวเอง—หนึ่งชิ้นสำหรับ BROWN และอีกหนึ่งชิ้นเก็บไว้เป็นความทรงจำ 8 ส.ค. 68 ณ Atrium 1, ชั้น G, Siam Center เวลา 15.00-16.00 น. และจัดถึงวันที่ 12 ส.ค. 68