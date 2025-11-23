งานวิ่งการกุศล ‘เพื่อน้อง 2025’ บ้านนกขมิ้น ด้านครูอ๊อดเศร้า แทบไร้คนร่วม (ชมคลิป)

ครูอ๊อด จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โพสต์คลิปบรรยากาศสุดหดหู่ งานวิ่งการกุศล “เพื่อน้อง 2025” ที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนการศึกษาให้น้องๆ แต่กลับแทบไม่มีผู้เข้าร่วม พร้อมเผยไม่เก่งด้านประชาสัมพันธ์ หวังปีหน้าจะมีคนเข้าร่วมเยอะขึ้น
วันนี้ (23 พ.ย.) เพจ “ครูอ๊อด ขออาสา” หรือ ครูอ๊อด มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ เผยบรรยากาศสุดหดหู่ของงานวิ่งการกุศล “FUN RUN & MINI MARATHON เพื่อเพื่อน้อง 2025” ที่จัดขึ้น ณ หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ รามคำแหง เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิฯ โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพซุ้มเส้นชัยในเวลาเช้ามืด (ตี 4) ที่มีผู้เข้าร่วมงานน้อยมากจนเกือบจะไม่มีใครเลย ทำให้ครูอ๊อดต้องโพสต์ข้อความแสดงความรู้สึก "รู้สึกเศร้า" ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ แม้จะผิดหวังกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ และยอมรับว่าตนเองอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ให้งานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ครูอ๊อดก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และยังได้เปิดเผยข้อมูลการติดต่อเพื่อเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเงินบริจาคในอนาคต โดยตั้งความหวังไว้ว่าปีหน้าจะมีผู้ใจบุญและนักวิ่งมาร่วมสร้างกุศลด้วยกันอย่างคึกคักมากขึ้น