อาลัย “พ่อพลายบุญแสน” แห่งบ้านช้างตระกูลแสน ล้มแล้ว

อาลัย “พ่อพลายบุญแสน” แห่งบ้านช้างตระกูลแสน ที่ “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่” ไถ่ชีวิต ล้มลงอย่างสงบในช่วงเช้าของวันที่ 8 ต.ค. 68
เพจ บ้านช้างตระกูลแสน Doo Chang Doo Doi Chiang Mai โพสต์ข่าวเศร้าแห่งวงการช้างไทย ว่า
ข่าวเศร้าเช้านี้
พ่อ “พลายบุญแสน” ช้างผู้เป็นมรดกแห่งผืนแผ่นดิน ได้ล้มลงอย่างสงบ ในยามเช้ามืดของวันนี้
จากช้างที่เคยเผชิญความยากลำบาก
สู่ช้างผู้มีชีวิตใหม่ ที่ท่าน พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่และจากแรงศรัทธาและความเมตตาของพวกเราทุกคน
วันนี้…พ่อได้เดินทางกลับสู่ดาวช้างแล้ว
ขอให้ดวงวิญญาณพ่อพลายบุญแสน
ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพ
ขอให้บุญกุศลที่พวกเราช่วยไถ่ชีวิตท่าน
ส่งผลให้ได้กลับมาเกิดในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้น
🕯️ หลับให้สบาย… พ่อช้างผู้เปี่ยมบุญแห่งบ้านช้างตระกูลแสน