เชียงใหม่เตรียมพร้อมทีมช้างกู้ภัยหลังน้ำแม่แตงเริ่มล้นตลิ่ง

เชียงใหม่-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ปางช้าง ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังน้ำในลำน้ำแม่แตง เอ่อล้นตลิ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง
วันนี้(25 ก.ย.68) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า มวลน้ำในลำน้ำแม่แตงที่เพิ่มสูงและเอ่อล้นตลิ่งต่อเนื่อง ทำให้ปางช้างในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเร่งเตรียมความพร้อมรับมือ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง และกรมปศุสัตว์ เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ โดยที่ปางช้างบ้านช้างตระกูลแสน ในความดูแลของพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง ที่รับอุปการะเลี้ยงดูช้างเร่ร่อน หรือช้างที่มีนิสัยดุร้าย นำมาปรับพฤติกรรมเพื่อเตรียมส่งมอบให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ทีมควาญช้างได้เคลื่อนย้ายช้างกว่า 10 เชือกไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมขนย้ายสิ่งของสำคัญออกจากอาคารที่เสี่ยงน้ำท่วมไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว การตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยของช้างและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำ ขณะเดียวกันยังได้เตรียมความพร้อมช้างกู้ภัยที่ผ่านการฝึกซ้อมไว้แล้วหลายเชือก หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถนำมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที ล่าสุด ในเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมา ที่จุดตรวจวัดน้ำบ้านช่อแล อำเภอแม่แตง ระดับน้ำสูงเกินจุดวิกฤต 3 เมตรแล้ว และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง