"พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่"นำไถ่ชีวิตโค-กระบือ 31 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวันแม่แห่งชาติ

เชียงใหม่ -พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ นำไถ่ชีวิตโค-กระบือ 31 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ส่งมอบต่อให้มูลนิธิส่งเสริมอาชีพตำรวจและครู รวมทั้งชาวบ้านชุมชนที่จังหวัดแพร่ รับไปดูแลต่อและใช้ประกอบอาชีพเกษตรจนสิ้นอายุขัย
วันนี้(12 ส.ค.68) ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน (พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่) อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเข้าสู่ “ธนาคารโค-กระบือ” มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยทำการไถ่ชีวิตสัตว์จำนวนทั้งสิ้น 31 ตัว ประกอบด้วยกระบือ 26 ตัว และโค 5 ตัว ซึ่งสัตว์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลจนสิ้นอายุขัย ปราศจากการฆ่าและการซื้อขายต่อ ได้ส่งมอบให้มูลนิธิส่งเสริมอาชีพตำรวจและครู รวมถึงสมาชิกกลุ่มบุญไถ่ชีวิต ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทั้งนี้นายอินทร์ ปาระมีเเละนางศมญภัสษ์ ปาระมี ชาวบ้านปางไม้แดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในผู้ร่วมถวายโค-กระบือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการทำร้ายถึงชีวิต และส่งต่อให้เจ้าของใหม่ดูแลจนสิ้นอายุขัย ซึ่งถือเป็นบุญกุศลและความภาคภูมิใจ เนื่องจากตนได้เลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้มาเป็นเวลานาน ก่อนส่งมอบเข้าสู่ธนาคารโค-กระบือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ด้านนายทวน ยศไทย ผู้ใหญ่บ้านสันปู่สี หมู่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับมอบโค-กระบือ เปิดเผยว่า กลุ่มสมาชิกในชุมชนเคยได้รับสัตว์จากโครงการธนาคารโค-กระบือของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทแล้วกว่า 700 ตัว ช่วยให้เกษตรกรที่ขาดทุนทรัพย์สามารถมีโค-กระบือเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพ และต่อยอดการสร้างรายได้ในครัวเรือน พร้อมทั้งส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าติดตามสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด หากมีการเจ็บป่วยก็สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวมถึงมีแนวคิดจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์หญ้าและฟางสำรอง เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในช่วงขาดแคลนในอนาคต