แคนนอน จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการ “Canon Volunteer”

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย บุษรินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR และ ทวีศักดิ์ ธีระรัตนา ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย (QEHS) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการ “Canon Volunteer” เพื่อร่วมส่งต่อความสุขและสนับสนุนพัฒนาการเด็กด้อยโอกาสในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของภาครัฐทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้เชิญชวนพนักงานจิตอาสาแคนนอนร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็น และทางบริษัทฯ ได้ร่วมจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง นมผงสำหรับเด็ก นม UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาด เพื่อมอบให้แก่สถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
กิจกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญา “เคียวเซ (Kyosei)” ในการดำเนินธุรกิจของแคนนอนในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้พนักงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบางในสังคมให้ได้รับโภชนาการที่ดีเหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรงสมวัย สามารถใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
