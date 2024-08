"วราวุธ" ชื่นชมทีมเด็กไทยคว้าอันดับ 4 ฟุตบอลโลกของเด็กสถานสงเคราะห์ฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งทีมฟุตบอลเด็กไทยจากสถานสงเคราะห์เด็กสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกของเด็กจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลก ครั้งที่ 9 (The 9th World Cup of Children from Care Home) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ จนสามารถคว้าอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 27 ทีม จากสถานสงเคราะห์เด็กทั่วโลก



นายวราวุธ กล่าวว่า การแข่งขันดังกล่าวจัดโดยสมาคม Hope for Mundial องค์กรเพื่อสังคม เป็นการช่วยเหลือเด็กจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกให้มีโอกาสได้ทำตามความฝันและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับเชิญให้ส่งทีมฟุตบอลเด็กในสถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีสถานสงเคราะห์เด็กทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 27 ทีม โดยมีการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 4 สาย ได้แก่ A, B, C และ D ซึ่งทีมฟุตบอลเด็กไทยอยู่ในสาย C ประกอบด้วย โปแลนด์ สโลวาเกีย อินเดีย โครเอเชีย เยอรมัน และเอสโตเนีย โดยการแข่งขันรอบแรกของสาย C ทั้งหมด 5 นัด ผลปรากฏว่า ทีมฟุตบอลเด็กไทย ชนะ 3 นัด แพ้ 2 นัด มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่ 3 ของสาย C ทำให้สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายจากทุกสาย จากนั้น ต้องแข่งขันกับทีมฟุตบอลเด็กฮังการี ผลปรากฏว่า ชนะ 2-1 ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปพบกับทีมฟุตบอลเด็กบอสเนีย แต่แพ้ไปด้วยคะแนน 0-1 ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้ายได้ ต้องแข่งขันต่อกับทีมฟุตบอลเด็กยูเครน เพื่อชิงอันดับที่ 3 ผลปรากฏว่า แพ้ คะแนน 0-4 ทำให้ทีมฟุตบอลเด็กไทยอยู่อันดับที่ 4 ของการแข่งขั้นครั้งนี้



นายวราวุธ กล่าวว่า ทีมฟุตบอลเด็กไทยได้ทำการแข่งขันอย่างเต็มที่ สมศักดิ์ศรี ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก สามารถคว้าอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 27 ทีมจากสถานสงเคราะห์เด็กทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อปี 2562 ทีมฟุตบอลเด็กไทยผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย แต่ปีนี้น้องๆ ทุกคนทำได้ดีที่สุด สามารถนำทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้าย ซึ่งตนรู้สึกภาคภูมิใจแทนพี่น้องคนไทยในความสามารถของน้องๆ ทุกคน และต้องขอบคุณทีมงานผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ทำงานสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีกระดับในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อว่าในการแข่งขันครั้งต่อไป ทีมฟุตบอลเด็กไทยจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถคว้าชัยชนะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกได้