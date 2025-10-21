ซัมซุง สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านโครงการ Samsung Love & Care

ซัมซุง จัดกิจกรรม “TSE Charity” ภายใต้โครงการ Samsung Love & Care เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 37 ปี ชวนพนักงานร่วมบริจาคของใช้สภาพดีพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก รองเท้า กระเป๋า และหนังสือ เพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือและมอบความอบอุ่นแก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่าน 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธินกขมิ้น และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา
TSE Charity เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Love and Care ริเริ่มโดย บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในระดับโลก ในการ ‘มุ่งสร้างพลังคน’ (Enabling People) และพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาสอีกด้วย พร้อมปลูกจิตใต้สำนึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มพนักงาน ผ่านการมีส่วนร่วมในการบริจาคและการส่งต่อสิ่งของที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว