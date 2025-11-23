ชื่นชม! "โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง" เปิดห้องพักฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ที่พัก 10 ห้องต่อวัน

โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหงประกาศมอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน เปิดห้องพักประเภท Standard ให้ผู้เดินทางที่ติดค้างในกรุงเทพฯ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภาวะน้ำท่วม ใช้พักฟรีวันละ 10 ห้อง ระหว่างวันที่ 23–30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว
วันนี้ (23 พ.ย.) เพจ"Regent Thailand Hotel" หรือ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม พร้อมประกาศความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยมอบห้องพักฟรีจำนวน 10 ห้องต่อวัน (ประเภท Standard Room) ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ โดยระบุช่วงเวลาความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 23–30 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ข้อกำหนดการเข้าพักระบุว่า “ผู้มาขอรับความช่วยเหลือต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม นอกจากนั้นโพสต์ยังแนบข้อมูลการติดต่อไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจองห้องหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม”
ได้แก่
• ไลน์ไอดี: frontram22
• โทรศัพท์: 089-139-0330
• สถานที่: Regent Ramkhamhaeng Hotel
โรงแรมระบุด้วยว่า “เป็นความตั้งใจเล็ก ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปโดยเร็วและปลอดภัย โดยเชิญชวนผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้เดินทางที่ติดค้างในกรุงเทพฯ ให้ติดต่อโรงแรมพร้อมส่งหลักฐานยืนยันสถานะเพื่อดำเนินการจองห้องต่อไป”
อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมการให้ความช่วยเหลือของโรงแรม พร้อมแชร์ข้อมูลต่อเพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับทราบโดยเร็ว