เชิญร่วมงาน Open House Coffee, Play & ask the experts วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 10.00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ แคมปัสหลังสวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ที่รีเจ้นท์หลังสวนแคมปัส “ความพร้อมในการเข้าเรียน” ไม่ได้หมายถึงแค่การรู้จักตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรงเท่านั้น แต่คือการที่บุตรหลานของท่านรู้สึก มั่นใจ เป็นอิสระ ใฝ่รู้ และพร้อมทั้งด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อก้าวสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ เด็กทุกคนมีความพิเศษในแบบของตนเอง และความพร้อมจะเกิดขึ้นตามพัฒนาการเฉพาะของแต่ละคน บรรยากาศสบาย ๆ ที่บุตรหลานของท่านจะได้สนุกและเรียนรู้ผ่านการเล่น ขณะที่ท่านได้พูดคุยกับ คุณครูชาวอังกฤษผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

- ค้นพบความหมายที่แท้จริงของ “ความพร้อมสู่การเรียนรู้”

- รับเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของบุตรหลานที่บ้าน

- เปิดโอกาสถามคำถามที่คุณสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เหลือเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/4WYAF6ooAQ8HAqzn7

ขอเรียนเชิญท่านสำรองสิทธิ์เข้าร่วมได้แล้ววันนี้ โทร. 086-391-9888 , Line: @regents_langsuan
