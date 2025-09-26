เชิญร่วมงาน Open House Coffee, Play & ask the experts วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 – 10.00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ แคมปัสหลังสวน

ที่รีเจ้นท์หลังสวนแคมปัส “ความพร้อมในการเข้าเรียน” ไม่ได้หมายถึงแค่การรู้จักตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรงเท่านั้น แต่คือการที่บุตรหลานของท่านรู้สึก มั่นใจ เป็นอิสระ ใฝ่รู้ และพร้อมทั้งด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อก้าวสู่ความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นใจ เด็กทุกคนมีความพิเศษในแบบของตนเอง และความพร้อมจะเกิดขึ้นตามพัฒนาการเฉพาะของแต่ละคน บรรยากาศสบาย ๆ ที่บุตรหลานของท่านจะได้สนุกและเรียนรู้ผ่านการเล่น ขณะที่ท่านได้พูดคุยกับ คุณครูชาวอังกฤษผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
- ค้นพบความหมายที่แท้จริงของ “ความพร้อมสู่การเรียนรู้”
- รับเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของบุตรหลานที่บ้าน
- เปิดโอกาสถามคำถามที่คุณสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
