Whole School Open House โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เปิดบ้านโชว์ศักยภาพหลักสูตรอังกฤษ

เมื่อเร็วๆ นี้โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ได้จัดงาน Whole School Open House เพื่อให้ผู้ปกครองได้สัมผัสมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรอังกฤษ พบกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเปิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรอังกฤษวิธีการสอน และบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน พร้อมทำความรู้จักหลักสูตรอังกฤษที่ครอบคลุม ตั้งแต่ Pre-Nursery ถึง Year 13 โดยทีมครูผู้มีความเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ
รีเจ้นท์เป็นโรงเรียนนานาชาติ ระบบอังกฤษเปิดรับทั้งนักเรียนแบบไป-กลับและประจำ มีหอพักที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถทำนัดเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน ได้ที่โทร. 092-362-8888, Line: @regentsschoolbkk
เสียงสัมภาษณ์ คุณเบลล์, Senior Admissions