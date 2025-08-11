﻿กองทัพภาค 2 แจงยึดตามข้อตกลง GBC วางกำลังที่มั่นเดิม เสริมฐานที่ชำรุดให้แข็งแรง ปชช.อพยพกลับภูมิลำเนาเรียบร้อย

กองทัพภาค 2 แจงไทยยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการประชุม GBC พร้อมวางกำลังตามแนวที่มั่นของตน พร้อมปรับปรุงฐานที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ เผยประชาชนในศูนย์อพยพ 4 จังหวัดกลับภูมิลำเนาของตนเองเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตน โดยฝ่ายเรายึดมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการดำเนินการปรับปรุงฐานที่มั่นในส่วนที่ชำรุจเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อพสกนิกรชาวไทย ได้พระราชทานสิ่งของ และทรงห่วงใยประชาชน อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 68 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
การดำเนินการสร้างบ้านให้ครอบครัว อส.ทพ.ประวิทย์ งามแสน กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ ชุดช่างจากกรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี และประชาชนจิตอาสา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการก่อสร้างฝาผนัง หลังคา และพื้นบ้าน โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30
การดูแลผู้อพยพ ในขณะนี้ประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ภายในศูนย์อพยพทั้ง 4 จังหวัด ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม กองทัพภาคที่ 2 ยังคงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากมีการพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในทันที เพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการตรวจสอบ เก็บกู้ หรือทำลาย และขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีประกาศยืนยันความปลอดภัยโดยชัดเจน