ศาลจังหวัดศรีสะเกษอัญเชิญครุฑประดิษฐานที่ทำการศาลหลังใหม่

ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3 เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑประดิษฐานที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษหลังใหม่ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมอย่างคับคั่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอม และบุคลากรศาลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานบนหน้าบันอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่)
เพื่อให้มีภาพลักษณ์เหมาะสมกับเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน มีความสง่างามและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติราชการในศาลจังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับความเมตตาจากพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และได้รับเกียรติจาก นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสม กุมศัสตรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 , นายทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 ,นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3,นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสมชัย ชัยวงษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ,นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
นายธีระพงค์ ทองมั่นคง รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 3 ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 9 ศาล กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี อย่างคับคั่ง
สำหรับศาลจังหวัดศรีสะเกษอาคารใหม่ ได้เริ่มก่อสร้างปี 2563 งบประมาณ 214 ล้านบาทเศษ มี หัวหน้าศาลเป็นประธานตรวจรับงาน ใช้เวลาก่อสร้างจนปัจจุบัน 5 ปีผ่านวิกฤตการณ์ช่วงเหตุการณ์โควิด และน้ำท่วมใหญ่ จนแล้วเสร็จจะได้เข้าใช้ประโยชน์ ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน