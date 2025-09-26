xs
"Whole School Open House" สัมผัสมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรอังกฤษ 23 ต.ค.นี้ ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Whole School Open House เพื่อสัมผัสมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรอังกฤษ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 09:00 – 11:30 น.

• พบกับทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อเปิดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรอังกฤษ วิธีการสอน และบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน

• สัมผัสบรรยากาศของแคมปัสอันมีชีวิตชีวา ผ่านการทัวร์โรงเรียน

• ทำความรู้จักหลักสูตรอังกฤษที่ครอบคลุม ตั้งแต่ Pre-Nursery ถึง Year 13 โดยทีมครูผู้มีความเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

• เปิดรับทั้งนักเรียนแบบไป-กลับและประจำ พร้อมหอพักที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย สำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ

นี่คือโอกาสอันดีเยี่ยมในการเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อสัมผัสคุณภาพการศึกษาในระดับสากลอย่างแท้จริง

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่: https://forms.gle/sedmjRdCUZZVNgcn8 โทร. 092-362-8888 , Line: @regentsschoolbkk
