มาเลเซียเคาะเดินรถไฟ ETS ยะโฮร์บาห์รู-กัวลาลัมเปอร์ 12 ธ.ค.นี้

รมว.คมนาคมมาเลเซีย เผยบริการรถไฟ ETS ยะโฮร์บาห์รู-กัวลาลัมเปอร์ เปิดให้บริการ 12 ธ.ค. หลังสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิม เสด็จฯ เปิดการเดินรถ รัฐบาลท้องถิ่นเผย เบื้องต้นให้บริการไป-กลับวันละ 8 เที่ยว ส่วนเส้นทางไกลกว่า ไป-กลับปาดังเบซาร์วันละ 2 เที่ยว และบัตเตอร์เวอร์ธวันละ 2 เที่ยว
วันนี้ (23 พ.ย.) สำนักข่าวเดอะสตาร์ (The Star) ของมาเลเซียรายงานว่า นายแอนโธนี โลค รมว.คมนาคมมาเลเซีย เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ (22 พ.ย.) ระหว่างการจัดงานเทศกาลระบบรางเมืองคลวง ที่สวนสาธารณะรถไฟมะห์โกตา เมืองคลวง รัฐยะโฮร์ ว่า บริการรถไฟฟ้าทางไกล (ETS) ระหว่างสถานียะโฮร์บาห์รู รัฐยะโฮร์ กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย จะเริ่มให้บริการในวันที่ 12 ธ.ค. โดยสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมแห่งมาเลเซีย จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดบริการดังกล่าวที่เมืองยะโฮร์บาห์รูในวันที่ 11 ธ.ค. ก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันต่อมา
เบื้องต้นรถไฟ ETS จะเชื่อมต่อระหว่างเมืองยะโฮร์บาห์รูกับกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นหลัก ส่วนเส้นทางที่ไกลกว่า ได้แก่ สถานีปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส และสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ รัฐปีนัง มีกำหนดให้บริการในระยะต่อไป ซึ่งเส้นทางที่ยาวกว่า รถไฟสามารถเดินรถได้วันละ 2 เที่ยว คือ เที่ยวขึ้น 1 เที่ยว และเที่ยวล่อง 1 เที่ยว ส่วนเส้นทางระยะสั้น เช่น จากยะโฮร์บาห์รูไปกัวลาลัมเปอร์ จะมีเที่ยวรถบ่อยขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องกาารเดินทางไปยังรัฐตอนเหนือผ่านรถไฟ ETS จากเมืองยะโฮร์บาห์รู ตนสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางต่อไป
ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (21 พ.ย.) นายโมฮัมหมัด ฟาซลี โมฮัมหมัด ซัลเลห์ ประธานคณะกรรมการด้านงานก่อสร้าง ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารของรัฐยะโฮร์ กล่าวต่อสภานิติบัญญัติของรัฐยะโฮร์ ว่า โครงการรถไฟทางคู่ติดระบบไฟฟ้า เกอมัส-ยะโฮร์บาห์รู (EDTP) ระยะทาง 192 กิโลเมตร มูลค่า 8,900 ล้านริงกิต (ประมาณ 70,000 ล้านบาท) ที่รอคอยกันมายาวนาน มีความคืบหน้าไปแล้ว 99.94% และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือน พ.ย.
โครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2559 ผ่านเมืองเซกามัต คลวง กูไล และยะโฮร์บาห์รู โดยงานโยธาในขั้นสุดท้ายกำลังดำเนินการอยู่ ก่อนที่เส้นทางรถไฟจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการให้บริการรถไฟ ETS จะให้บริการวันละ 12 เที่ยว ภายใต้ตารางเดินรถเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยเส้นทางยะโฮร์บาห์รู-กัวลาลัมเปอร์ 8 เที่ยวต่อวัน เส้นทางยะโฮร์บาห์รู-ปาดังเบซาร์ 2 เที่ยวต่อวัน และเส้นทางยะโฮร์บาห์รู-บัตเตอร์เวอร์ธ 2 เที่ยวต่อวัน