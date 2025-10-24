ไม่มัวโยกโย้!มาเลเซียเร่งรัดสร้างกำแพงกั้นชายแดนไทย เป็นแนวคอนกรีตครอบคลุมระยะทาง110กม.

การก่อสร้างกำแพงคอนกรีตใหม่ตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ต่างๆที่มีความสูงสุด จะถูกเร่งรัดให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมความเข้มแข็งแก่การควบคุมชายแดนและปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.ซาลิฮา มุสตาฟา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวโครงการริเริ่มนี้ รวมไปถึงการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนอันยืดยาวในจุดที่มีความอ่อนแอ อาทิเช่นจากเมืองจูปิงไปยังเมืองปาดังเบซาร์ ในรัฐปะลิส
เธอเผยว่าแผนนี้มีเป้าหมายสร้างกำแพงคอนกรีตขึนมาทดแทนแนวรั้วลวดหนาม ที่เริ่มละเมิดกันอย่างง่ายดาย "ภายใต้แผนมาเลเซียที่ 13 (13MP) รั้ฐบาลอนุมัติจัดสรรรงบประมาณ 327 ล้านริงกิต(2,500 ล้านบาท) ในการดำเนินโครงการพัฒนาใหม่และปรับปรุงยกระดับกำแพงและแนวรั้วด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย"
"มันจะเกี่ยวข้องกับรัฐปะลิส รัฐเกดะห์ และรัฐเประ ครอบคลุมระยะทางยาว 110.7 กิโลเมตร มุ่งเน้นพื้นที่ต่างๆที่ถูกระบุว่ามีความเหมาะสม บนพื้นฐานการพิจารณาทั้งในด้านเทคนิคและความมั่นคง" เธอกล่าว โดยเป็นการตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภาพรายหนึ่ง ระหว่างการประชุมสภาเมื่อวันพฤหัสบดี(23ต.ค.)
ในการสร้างแนวรั้วทางกายภาพ ดร.ซาลิฮา บอกว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญในลำดับต้นๆกับสวัสดิภาพและความพร้อมของบุคลากรด้านความมั่นคงที่ประจำการตามแนวชายแดน "ในนั้นรวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน อย่างเช่นการเข้าถึงน้ำสะอาดตามป้อมควบคุมทั้งหลาย
นอกจากนี้แล้ว ดร.ซาลิฮา บอกต่อว่ารัฐบาลเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรับประกันว่าบุคลากรด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จะไม่เผชิญกับแรงกดดันและความเครียดอีกต่อไป
(ที่มา:สเตรทไทม์ส)