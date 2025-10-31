กษัตริย์บรูไนพบนายกฯ แสดงความเสียพระราชหฤทัยสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมสานต่อความร่วมมือ

“อนุทิน” เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านความความมั่นคงทางอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ความร่วมมือทวิภาคี การค้าและลงทุน
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568) เวลา 15.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ ห้องหารือทวิภาคี (ห้อง 206) ชั้น 2 ศูนย์การประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah) สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปดครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี
โดยภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี ได้แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดมายาวนาน
ด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันการสรุปแผนการลงทุนร่วมระหว่างกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ของไทย กับกองทุนร่วมของ Brunei Investment Agency (BIA) พร้อมร่วมยินดีที่ความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) พร้อมสำหรับการลงนามแล้ว ทั้งนี้ ไทยต้องการเพิ่มพูนความร่วมมือกับบรูไนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาวะครบวงจร
ด้านความมั่นคงทางอาหารและฮาลาล ไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของบรูไน ในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไทยมีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้าเกษตรไปยังบรูไนมากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ ซึ่งราคาเป็นมิตร และคุณภาพไม่เป็นที่สองรองใคร และขยายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ครอบคลุม
โดยทั้งสองฝ่ายยังพร้อมสานต่อความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนามนุษย์ และสาธารณสุข
