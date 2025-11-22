รถเกี่ยวข้าวไม่กล้าเข้า ทหาร ทภ.2 อาสาช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวใกล้กับปราสาทตาควาย 2 กม.

เจ้าของที่นาติดชายแดน จ.สุรินทร์ ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวในนาแต่รถไม่กล้าเข้า เหตุอยู่ใกล้ปราสาทตาควายเพียง 2 กม. ทหารกองทัพภาคที่ 2 อาสาช่วยเกี่ยว
วันนี้ (22 พ.ย. 68) ทีมข่าวมาสำรวจที่ไร่นาใกล้กับปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ เพียง 2 กิโลเมตร ซึ่งมีกำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 และชาวบ้านช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวพื้นที่รวมกว่า 14 ไร่
นางรุ่งรัตน์ อยู่สุข เจ้าของที่นา 14 ไร่ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่วันนี้มีน้องทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว เพราะหากไม่มีกำลังทหารมาช่วยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเมื่อไหร่
ก่อนหน้านี้เคยจะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว เสนอราคาให้มากถึง 1,000 บาทต่อไร่ แต่ก็ไม่มีรถเกี่ยวข้าวเจ้าได้รับเนื่องจากเป็นกังวลกับสถานการณ์ชายแดน หวั่นว่าหากเกิดเหตุปะทะแล้วรถเกี่ยวข้าวจะออกจากพื้นที่ไม่ได้ เพราะพื้นที่นาของตนเคยมีกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาตกตกลงมาประมาณ 3 ลูก และอยู่ติดกับปราสาทตาควายเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น
นางรุ่งรัตน์กล่าวว่า ตอนนี้ก็ยังไม่วางใจในสถานการณ์แต่ยังอุ่นใจที่มีน้องทหารอยู่ใกล้ๆ ตนในฐานะคนพื้นที่ก็อยากขอวอนรัฐบาล จัดการปัญหาชายแดนให้เด็ดขาด หากเจรจาไม่สำเร็จก็ขอให้ตอบโต้ทางการทหาร ให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างสงบสุขต่อไป ส่วนกำลังทหารเชื่อว่าทุกนายมีกำลังใจดี