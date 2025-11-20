xs
xsm
sm
md
lg

ภาพประทับใจ! ทหารกองกำลังบูรพา “จับเคียว” ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวพื้นที่เสี่ยงชายแดนสระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เผยภาพกำลังทหารจากกองกำลังบูรพา ลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในแปลงที่อยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมส่งกำลังดูแลความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เพจ “SMART Soldiers Strong ARMY” เผยภาพกำลังทหารจากกองกำลังบูรพาลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ดูแลความปลอดภัยและช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในแปลงที่อยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ช่วงนี้เป็นจังหวะเร่งเก็บเกี่ยว หากปล่อยไว้นานข้าวจะกรอบเสียคุณภาพและขายไม่ได้ราคา ขณะเดียวกัน หลายแปลงอยู่ในพื้นที่ติดชายแดน ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้าวได้อย่างปลอดภัย

ทหารจึงเข้ามาช่วยคุ้มกันพื้นที่ให้ชาวบ้านทำงานได้อย่างสบายใจ ลงแรงเกี่ยวข้าวในแปลงที่เร่งด่วน อำนวยความสะดวกให้รถเกี่ยวข้าวเข้า-ออกได้โดยไม่ติดขัด

ทหารไทยไม่เพียงปกป้องชายแดน แต่ยังยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่ยามเกิดเหตุ ไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว เพราะความมั่นคงของชาติ เริ่มต้นจากความมั่นคงของวิถีชุมชน







ภาพประทับใจ! ทหารกองกำลังบูรพา “จับเคียว” ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวพื้นที่เสี่ยงชายแดนสระแก้ว
ภาพประทับใจ! ทหารกองกำลังบูรพา “จับเคียว” ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวพื้นที่เสี่ยงชายแดนสระแก้ว
ภาพประทับใจ! ทหารกองกำลังบูรพา “จับเคียว” ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวพื้นที่เสี่ยงชายแดนสระแก้ว
ภาพประทับใจ! ทหารกองกำลังบูรพา “จับเคียว” ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวพื้นที่เสี่ยงชายแดนสระแก้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น