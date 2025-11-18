ชาวนาพิมายโคราชระทม! เจอวิกฤตน้ำท่วมซ้ำรอบ 2 เร่งเกี่ยวข้าวใส่เรือหนีน้ำ หวั่นจมเน่าเสียหายหมด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวนาพิมาย โคราชระทม เจอวิกฤตน้ำท่วมซ้ำรอบ 2 เร่งระดมเพื่อนบ้านช่วยเกี่ยวข้าวนาปีใส่เรือท้องแบนหนีน้ำท่วม หลังลำน้ำมูลหนุนสูง หวั่นผลผลิตข้าวหอมมะลิจมน้ำท่วมขังเน่าเสียหายหมด
วันนี้ (18 พ.ย.68) สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของโคราช ยังน่าเป็นห่วงหลายจุด เนื่องจากปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร ในตำบลท่าหลวง และตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้ชาวนาต้องเร่งลงแขกเกี่ยวข้าวนาปีหนีน้ำที่ท่วมขัง หวั่นผลผลิตข้าวนาปีได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยเกี่ยวข้าวนาปีที่กำลังจะจมน้ำใส่เรือท้องแบนขนย้ายมาใส่รถ นำไปผึ่งแดดให้แห้ง ก่อนจะนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉาง
นายจำรัส สอพิมาย อายุ 56 ปี ชาวนาบ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย บอกว่า ตนลงทุนปลูกข้าวนาปี เป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 8 ไร่ ออกรวงให้ผลผลิตดีและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว แต่มาประสบกับปัญหาน้ำท่วมสูง ทำให้ต้องขอแรงเพื่อนบ้านช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวที่กำลังจะถูกน้ำท่วม เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ หวั่นข้าวจะจมน้ำได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งต้องยอมรับว่า ปีนี้น้ำท่วมนาข้าวเป็นรอบที่ 2 แล้ว โดยก่อนหน้านี้น้ำท่วมช่วงข้าวกำลังตั้งท้องและน้ำได้ลดลงไปแล้ว แต่กลับมาท่วมซ้ำอีกรอบในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่ไม่ทันตั้งตัว จึงต้องระดมขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้นมา ก่อนที่น้ำจะเอ่อท่วมขังสูง จนข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมด