เปิดใจชาวกงไกรลาศ! ทุกปีต้องอยู่กับน้ำท่วม 4-5 เดือนกลางทุ่งบางระกำโมเดล

สุโขทัย - “คนอยู่ข้างบนไม่รู้หรอก เราอยู่กันยังไง” เปิดใจชาวบ้านกลางทุ่งบางระกำโมเดล..แม้เปลี่ยนตารางเพาะปลูก เกี่ยวข้าวหนีน้ำหลากได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องอยู่กลางน้ำท่วมร่วมครึ่งปี อย่าง “หนองโนน กงไกรลาศ”กลายเป็นทะเลสาบไม่ต่ำกว่า 4-5 เดือนทุกปี ต้องใช้เรือเข้าออก
จนถึงวันนี้(29 ก.ย.) หลายพื้นที่ของสุโขทัยยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะบ้านหนองโนน หมู่ 8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ ซึ่งอยู่ในเขตโครงการบางระกำโมเดล ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น ไหลบ่าท่วมทุ่งเกือบ 10,000 ไร่ จนกลายเป็นทะเลสาบ ทำให้ชาวบ้าน 20 หลังคาเรือนอยู่ในสภาพติดเกาะ ต้องใช้เรือหางยาวเท่านั้น ในการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน
นายบุญเหลือ ทักท้วง หรือลุงเฮง อายุ 60 ปี ชาวบ้านหนองโนน บอกว่า แม้โครงการบางระกำโมเดล จะปรับเปลี่ยนตารางทำนาของชาวบ้าน จนสามารถลดผลกระทบน้ำท่วมนาข้าวได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
อย่างที่บ้านอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 คน ทุกๆปีต้องสู้ทนใช้ชีวิตลำบาก จากการถูกน้ำท่วมหมู่บ้านยาวนาน 4-5 เดือน ตั้งแต่ช่วงสิงหาฯไปจนถึงเดือนธันวาคม บางปีก็ท่วมนานถึงเดือนมกราฯ กว่าน้ำจะลด จึงต้องอาศัยเรือหางยาววิ่งเข้า-ออกหมู่บ้าน ส่งลูกหลานไปโรงเรียน และมารับเสบียงจากแม่ค้า ที่นำอาหารมาส่งให้ได้แค่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้าน
“คนอยู่ข้างบนไม่รู้หรอก พวกเราอยู่กันยังไง ลองให้ท่านมาเป็นอย่างพวกผมบ้าง ความทุกข์ ความเดือดร้อน ความเจ็บ ความทรมาน ที่ต้องเผชิญตลอด 4-5 เดือน ทุกๆปี อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลคนในเขตโครงการบางระกำโมเดลเป็นพิเศษ จะเยียวยายังไงก็ว่ากันไป ชาวบ้านที่ต้องทนทุกข์ซ้ำซากจะได้มีกำลังใจ” ลุงเฮง กล่าว
ส่วนที่บ้านเนินสำโรง ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ก็ถูกน้ำท่วมล้อมรอบหมู่บ้านมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ตั้งแต่น้ำรอบแรกมาถึง จนนาข้าวพังเสียหายเกือบ 1 พันไร่ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องหันไปจับปลาสร้อย ปลากระดี่ ส่งโรงงานทำปลาร้าในหมู่บ้าน หารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
ขณะที่บริเวณถนน เส้นบ้านน้ำเรื่อง-บ้านหางตลาด ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ ยังคงมีน้ำไหลผ่านท่วมผิวการจราจร ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร รถยนต์เก๋งไม่ควรสัญจรผ่าน