เด็กเพื่อไทยโวย "อนุทิน" ปล่อย ปชช.โดนน้ำท่วมใช้ชีวิตลำบาก ซัดน่าละอาย เดินสายหาเสียงเฉพาะจังหวัดที่มี สส.ภท.

“นพพล” โวย “อนุทิน” ทอดทิ้งประชาชนจมน้ำใช้ชีวิตลำบาก อัดน่าละอายเลือกเดินสายหาเสียงในจังหวัดที่มี สส.ของภูมิใจไทย เมินช่วยจังหวัดที่ไร้ สส.พรรค
วันที่ 23 ก.ย.นายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล แทนที่จะเร่งในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่นายอนุทิน เลือกเดินสายหาเสียงให้กับสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย ทั้งอ่างทอง อยุธยา หรือแม้แต่ที่ศรีษะเกษ ล้วนไปเพื่อการเมืองมากกว่าแก้ปัญหาให้ประชาชน
นายนพพล กล่าต่อว่า สถานการณ์ในปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ทั้งท่วมบ้านทั้งท่วมพื้นที่การเกษตร รายได้หดหาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ บ้านเรือนประชาชนต้องจมน้ำ ในขณะพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำหลายแสนไร่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ไร้การเหลียวแลจากรัฐบาล นายอนุทิน เลือกที่จะทอดทิ้งให้ประชาชนต้องจมอยู่กับน้ำ ใช้ชีวิตลำบาก นักเรียนต้องลุยน้ำไปสอบ นายอนุทินให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ หรือพิษณุโลกไม่มีสส. ของภูมิใจไทย จึงไม่ให้ความสำคัญ ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเพราะนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องบริหารประเทศดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่ไช่แค่จังหวัดที่มีสส. ตัวเองเท่านั้น มันน่าละอายมาก
“นอกจากนี้หลังน้ำท่วมการเยียวยาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนที่ประสบปัญหาสำคัญที่สุด ทั้งบ้านพัง ทั้งที่พื้นที่การเกษตรจมน้ำ หลายปีที่ผ่านมาการชดเชยความเสียหายที่ช้ามาก และไม่เป็นธรรม บางหลังพังทั้งหลังได้หลัก 100 หวังว่าจะไม่เกิดขึ้น การเยียวยาพี่น้องประชาชนต้องเป็นไปตามความจริงและเป็นธรรมอย่าทุ่มงบประมาณไปยังจังหวัดที่มี สส. ของภูมิใจไทยเท่านั้น เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้ประชาชนในที่สุด”นายนพพลกล่าว