ระทึก! คันกระสอบทรายริมคลองโผงเผงพัง ฝ่ายปกครอง-ชาวบ้านร่วมแรงสกัดน้ำท่วมหมู่ 5

อ่างทอง - คันกระสอบทรายริมคลองโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พังทะลาย น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หมู่ 5 แต่เจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านรวมพลังวางกระสอบบิ๊กแบ็กเสริม สกัดน้ำไหลเข้าหมู่บ้านไว้ได้
วันนี้ ( 1 ต.ค.) ที่บริเวณหมู่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายณัฐวุฒิ อนุโยธา นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วย นายมนตรี โตศิลปกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร และชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันเสริมคันกระสอบทรายบิ๊กแบ็ก หลังจากคันกั้นน้ำริมคลองโผงเผงพังทะลาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างระทึก ขณะที่น้ำเอ่อล้นไหลเข้าสู่พื้นที่หมู่บ้าน แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันวางกระสอบเสริมจุดวิกฤต ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าหมู่บ้านได้สำเร็จ แม้ว่ากระสอบทรายหลายจุดจะพังทลาย แต่การรวมพลังของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยให้วิกฤตผ่านไปได้
ด้านสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ล่าสุด มีการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ขณะนี้ระดับน้ำสูง 8.81 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่และชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังและเสริมมาตรการป้องกันน้ำอย่างใกล้ชิด