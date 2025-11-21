xs
ศทช.เคลียร์ “ช่องเหว” สุรินทร์ เจอวัตถุระเบิดรวมแล้ว 74 รายการ ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม 11,270 ตร.ม.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ เคลียร์ “ช่องเหว” จ.สุรินทร์ เจอวัตถุระเบิดเพิ่ม 4 รายการ รวมแล้ว 74 รายการ ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม 540 ตร.ม. รวมเป็น 11,270 ตร.ม. ยังเหลือต้องตรวจสอบกวาดล้างอีก 11,364 คร.ม.

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 ปรับลดพื้นที่ บ้านไทยนิยม (ช่องเหว) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ขนาดพื้นที่ 22,634 ตารางเมตร ดำเนินการสำรวจทางเทคนิคพื้นที่ ได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 520 ตารางเมตร ดำเนินการกวาดล้างพื้นที่ ได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวน 20 ตารางเมตร รวมพื้นที่ปลอดภัยทั้งสิ้น จำนวน 540 เมตร คิดเป็น 2.39% ตรวจพบวัตถุระเบิด จำนวน 4 รายการ (ลข.TYPE 67 จำนวน 4 ลูก ) โดยประสานกำลังพลจาก ร้อย.ร.263 (ฐานปฏิบัติการช่องเหว) ในการระวังป้องกันขณะปฏิบัติงาน


สรุปตรวจพบวัตถุระเบิดรวมทั้งสิ้น 74 รายการ แยกเป็น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล TYPE 69 จำนวน 2 ทุ่น, สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) กระสุน PG 2 จำนวน 1 นัด และลูกระเบิดขว้าง TYPE 67 จำนวน 71 ลูก

ทั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ บ้านไทยนิยม (ช่องเหว) ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ถึง ปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 11,270 ตารางเมตร คิดเป็น 49.79% คงเหลือพื้นที่ ที่ได้รับการยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวน 11,364 ตารางเมตร คิดเป็น 50.21%

ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา











