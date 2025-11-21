พ่อเลี้ยงเจ แฉดราม่า Miss Universe 2025 สะเทือนถึง JKN–ราอูล ปมโอนหุ้นลับ–การเงินคลุมเครือ–ข้อกล่าวหาล็อกมง

คลิปวิเคราะห์จาก “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” จุดกระแสดราม่าใหม่กลางโลกนางงาม เมื่อข้อมูลชุดใหญ่ตั้งคำถามต่อการบริหาร Miss Universe ยุคใหม่ การเงินของ JKN ที่เสียหายหนัก การโอนหุ้นปริศนา 52% ไปนิติบุคคลไม่ทราบชื่อ ตลอดจนข้อกล่าวหา “ล็อกสเปก Miss Mexico” สะเทือนถึงผู้นำประเทศเม็กซิโก
หลังการประกวด Miss Universe 2025 ปิดฉากไปไม่กี่วัน วงการนางงามกลับร้อนเป็นไฟ เมื่อ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เจ้าของคลิปวิเคราะห์พิเศษ ได้เปิดเผยข้อมูลที่ทำให้ภาพลักษณ์องค์กร MU สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ทั้งปัญหาการบริหารภายในของ Raoul นักลงทุนชาวเม็กซิโก การจัดการกองประกวดที่ถูกมองว่าไม่เป็นมืออาชีพ และสัญญาณความไม่มั่นคงของโครงสร้างการเงินหลัง JKN ประสบปัญหามหาศาล
ในคลิประบุว่า เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นกู้ของ JKN ได้รับความเสียหายรวมกว่า 7,000 ล้านบาท และยังมีข้อสงสัยว่าหุ้น MU จำนวน 52% ซึ่งเดิมเป็นของ JKN ถูกเคลื่อนย้ายออกจากบริษัทลูกที่สิงคโปร์ไปยังนิติบุคคลลึกลับโดยไม่มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า Miss Universe อาจไม่ใช่ทรัพย์สินภายใต้การถือครองของไทยอีกต่อไป
ข้อมูลยังชี้ว่าเส้นทางการโอนหุ้นดังกล่าวมีลักษณะซับซ้อน ตั้งแต่การย้าย JKN Legacy ในสหรัฐฯ ไปอยู่ภายใต้ JKNGC สิงคโปร์ ก่อนหุ้นส่วนใหญ่จะถูก “ช้อนซื้อเงียบ” จนเจ้าหนี้เรียกร้องให้ตรวจสอบว่ามีการยักย้ายซ่อนทรัพย์หรือไม่ โดยในเวลานี้เจ้าหนี้ได้แต่งตั้งบริษัท Grand Thorton จากออสเตรเลียเข้ามาดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก
ส่วนการเงินของ 'ราอูล โรชา คานตู' (Raul Rocha Cantu) เจ้าของธุรกิจบ่อน้ำมัน อสังหาริมทรัพย์และสนามบินเจ็ต เองก็ถูกจับตามอง เนื่องจากเงินซื้อหุ้นมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งคืนมายังไทยเพียง 3 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือถูกระบุว่าอยู่ในสิงคโปร์ ขณะเดียวกันยังมีการเบิกงบกว่า 123 ล้านบาทจากบริษัท Miss Universe ไปใช้จัดงานที่เม็กซิโก ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทรัพย์สินองค์กรถูกนำไปใช้โดยขาดการกำกับตรวจสอบหรือไม่
ในด้านผลการประกวด “พ่อเลี้ยงเจ” ยังหยิบยกคำแฉจาก โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) กรรมการที่ถอนตัวก่อนประกาศผล ซึ่งระบุว่ามีการ “ล็อกสเปกผู้ชนะ” ให้ “ฟาติมา บอสช์” (Fátima Bosch) ตัวแทนเม็กซิโก โดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ราอูล และบิดาของ ฟาติมา ที่มีบทบาททางการเมืองในระดับใกล้ชิดประธานาธิบดีเม็กซิโก จนกลายเป็นประเด็นระดับประเทศ
ดราม่ายังลุกลามถึงคดีเว็บพนันในไทย เมื่อผู้ต้องหา 3 ใน 4 รายที่ถูกจับล้วนเป็นทีมงานใกล้ชิดกับ ราอูล หนึ่งในนั้นคือ Jose หรือ George ผู้ดูแลทีม Miss Mexico ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประเด็น ทั้งการพาผู้ชายเข้าห้องนางงาม ข่มขู่ทำร้าย และค้างชำระค่าใช้จ่ายทีมแต่งหน้าและสปอนเซอร์
ท้ายที่สุด คลิปวิเคราะห์ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของ แอน JKN อดีต CEO ที่เดินทางไปเม็กซิโกในช่วงเกิดเหตุการณ์สำคัญ ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาในองค์กรหรือไม่ โดยเฉพาะท่ามกลางความเสียหายของเจ้าหนี้กว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งยังรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ
รายงานจากคลิปของพ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารชี้ว่า วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงดราม่าภายในวงการนางงาม แต่สะท้อนปัญหาโครงสร้างองค์กรระดับโลก และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Miss Universe ในอนาคตอันใกล้ หากผลสอบสวนยืนยันการโอนหุ้นหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบจริง