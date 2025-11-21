สาวงามเม็กซิโก คว้ามงกุฏ Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74

การประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างยิ่งใหญ่ ปิดฉากลงแล้ว โดยมงกุฎอันทรงเกียรติได้ถูกสวมให้กับสาวงามจาก ประเทศเม็กซิโก ฟาติมา บอช (Fátima Bosch)
สำหรับตัวแทนประเทศไทย วีนา-ปวีนา ซิงห์ สามารถสร้างประวัติศาสตร์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ ด้วยการคว้าตำแหน่ง รองอันดับ 1 ถือเป็นการจบเส้นทางที่สวยงามและสมศักดิ์ศรีอย่างยิ่งในฐานะประเทศเจ้าภาพ
