"ฌอน POEM" โพสต์สตอรี่สุดแซ่บ หลัง TikTok ถอนรางวัล “หมอมุกกินเค้ก”

หลัง TikTok ประกาศเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year 2025 จาก “หมอมุก มุกกินเค้ก” กระแสออนไลน์ยังคงเดือด ล่าสุด ‘ฌอน POEM’ ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story ด้วยข้อความชวนตีความทำชาวเน็ตจับตามองหนัก
จากกรณีดรามาของ “หมอมุก” หรือ “มุกกินเค้ก” อินฟลูเอนเซอร์สายหวาน เจ้าของช่อง @mookmukee ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งตกเป็นประเด็นร้อนหลังถูก TikTok ดำเนินการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 โดยระบุว่าเป็นเพราะมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards หลายฝ่ายคาดว่าสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหมอมุกที่มีการ เลี้ยงอาหารนักเรียน และชักชวนให้โหวตให้ตัวเอง จนถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสม ขณะเดียวกันคลิปกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงคลิปตอนรับรางวัลก็ได้หายไปจากแพลตฟอร์มแล้ว ซึ่งเคยมีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุดดรามาก็ยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อ ‘ฌอน POEM’ ผู้บริหารแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง POEM ซึ่งเคยมีประเด็นกับหมอมุกมาก่อน ออกมาโพสต์ IG Story พร้อมพื้นหลังไล่เฉดสี พร้อมข้อความว่า “มันอิ่มความสุขจนล้นออกปาก นอนตะแคงไม่ได้เล่อ” โดยข้อความดังกล่าวถูกมองว่าอาจเป็นการสื่อถึงเหตุการณ์รางวัลถูกเพิกถอน ทำให้ชาวเน็ตแห่แชร์และคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด
ทั้งนี้ ดรามาระหว่างหมอมุกและแบรนด์ POEM ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้ติดตามจับตาอย่างใกล้ชิด คาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายในเร็ว ๆ นี้