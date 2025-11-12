ดรามาร้อน "POEM-หมอมุก" ยืดเยื้อ เพจดังมองไม่พ้น "He Said, She Said" แนะทุกฝ่ายจบหลังไมค์ ก่อนลากยาวขึ้นศาล

ปมดรามาเดือด "ฌอน POEM" แฉ "หมอมุกกินเค้ก" ทำคอนเทนต์ลวงโลกโจมตีร้าน หมอมุกโต้ ยันไปลองชุดจริง-ไม่เคยขอฟรี เพจดังชี้เรื่องในห้องลอง ฟีล "He Said, She Said" แนะจบหลังไมค์
จากกรณีผู้บริหารแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย "POEM" ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมน่าสงสัยของ "หมออินฟลูเอนเซอร์" รายหนึ่ง อ้างทำคอนเทนต์ "ลวงโลก" โจมตีบริการร้านค้าเพื่อเรียกทัวร์ลงและปั่นยอดวิวก่อนประกาศผลรางวัลใหญ่ ชี้เป็นภัยต่อผู้ประกอบการ เรียกร้องแพทยสภาและ TikTok พิจารณาเอาผิด
ต่อมาหลังถูกเจ้าของแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย “POEM” ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรม Creator ทำคอนเทนต์สร้างความเข้าใจผิด “หมอมุกกินเค้ก” ออกแถลงชี้แจงยืนยันไปลองชุดจริง ไม่เคยขอของฟรี พร้อมเปิดใจเสียใจต่อเหตุการณ์และพร้อมพูดคุยเพื่อคลายข้อสงสัยทุกประเด็น
ล่าสุดวันนี้ ( 12 พ.ย.) เพจ "ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ชี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องลองชุด และต่างฝ่ายต่างเล่า ทำให้เรื่องนี้เป็นลักษณะ "He said, She said" พร้อมแนะนำว่าหากเจอปัญหาเรื่องบริการ ควรแจ้งไปที่ร้านโดยตรงแบบส่วนตัว (หลังไมค์) ก่อนเพื่อให้ร้านนำไปปรับปรุง และหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“สืบเนื่องจากโพสต์ของคุณฌอน - Poem
คุณหมอมุก เจ้าของ ตต ชื่อ “มุกกินเค้ก” ออกมาอธิบายในส่วนของตัวเองบ้าง รวมทั้งยูสเซอร์หนึ&งชื่อ “หมอหมิวโกลก” มาคอมเมนต์ออกตัวว่าเป็นพี่สาวหมอมุกก็อธิบายเพิ่มเติม
ยืนยันว่าที่ทำคลิปไปมันคือประสบการณ์จริงในขณะนั้น
และคุณหมอมุกก็บอกว่าเขาลงคลิปตอนลองเอาไว้ เพื่อจะให้เพื่อนๆ ช่วยกันโหวต ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่คิดว่าพนักงานพูดจาไม่ดีเก็บเอาไว้ แล้วเพิ่มเติมในคอมเมนต์พี่สาวว่าคำพูดมันน่ารักได้กว่านี้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น คุณมุกลองชุดขาว กางเกงขาว ก็ออกความเห็นว่ามันเบาไป
และพนักงานตอบกลับมาว่า "นี่เบาแล้วเหรอ?"
และบอกว่าไม่ได้พูดว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ แต่พูดว่าจะไปบอกกับเจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนคุณมุกก็บอกว่าหลังจากเธอได้ไปเจอคุณฌอน ได้ประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆ ก็คิดจะกลับไปซื้อ และคิดจะยกชุดที่ซื้อมาแล้วให้พี่สาวใส่ แต่ชุดที่ชอบเป็นสีแดงซึ่งมันก็คงไม่เหมาะที่จะใส่ในช่วงนี้จึงไม่ได้ซื้อ แต่ก็ประทับใจมากเลยทำคลิปที่สองเพื่อขอบคุณและชื่นชมแบรนด์
คุณหมอมุกยืนยันไม่มีเจตนาอยากได้ชุดฟรีแต่อย่างใด ตกใจและเสียใจมาก และยินดีที่จะหารือกับแบรนด์เพื่อแก้ข้อสงสัยในทุกประเด็น
ต่างคนต่างพูด และไม่มีใคร (ณ ขณะนี้) มีกล้อง เพราะเรื่องเกิดในห้องลองชุด ก็ฟีล He said, She said แหละ
แต่เรื่องบริการที่เรารู้สึกไม่ดี ไม่ว่าแบรนด์ไหน แนะนำให้หลังไมค์ไปแจ้งเลยนะ ถ้าทราบชื่อพนักงานก็ยิ่งดี มันจะช่วยเก็บบันทึกเอาไว้ได้ว่ามีพฤติกรรมซ้ำๆ ถูกร้องเรียนซ้ำๆ มั้ย และร้านจะได้เอาไปสอบสวน และปรับปรุงในอนาคตค่ะ
หากหลังไมค์ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ค่อยแหกหน้าไมค์ก็ได้ค่ะ
ไม่รู้จะไปถึงขึ้นโรงขึ้นศาลมั้ย แต่ก็ขอให้จบกันได้ด้วยดี หรือไม่ก็กางหลักฐาน รวบหลายๆ เคสมัดมาเลยทีเดียวค่ะ ฉันมีบัตรประชาชนไทย 13 หลัก ท่องเลขบัตรได้ด้วย พร้อมซาร่าตลอด 24 ชม.ค่ะ"