เตรียมม่วนจอย “ญาญ่า” แพลนเดิม ปีหน้าแต่ง “ณเดชน์” เริ่มขอนแก่นที่แรก สตั๊น “แบล็กพิงก์” สวยออร่า เห็นด้วยตาเนื้อ

“ญาญ่า” ปลื้ม เห็น “แบล็กพิงก์” ด้วยตาเนื้อ สวยและออร่ามาก ให้ดอกไม้ “ลิซ่า” ถึงกับสตั๊น ทำตัวไม่ถูก เหงื่อแตก แพลนแต่งงานเหมือนเดิม เริ่มที่จังหวัดขอนแก่นก่อน ทุกอย่างพร้อมแล้ว เตรียมม่วนจอย ชุดเจ้าสาวตามประเพณีอีสาน ส่วนเจ้าบ่าวแหวกแน่นอน โอดเชิญคนไม่มาก เพราะพื้นที่จำกัด
ทำเอาเสียอาการเลยทีเดียว สำหรับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” หลังจากที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ พร้อมๆ กับเพื่อนสนิทอย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าไปมอบดอกไม้ให้หลังเวที ซึ่งในงานเปิดตัว “OPPO Find X9 Series Launch Event” ญาญ่าเผยตนเองถึงกับสตั๊น เหงื่อแตก ได้เห็นแบล็กพิงก์ด้วยตาเนื้อ
“ไปดูคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ ดีใจมาก เพราะทุกครั้งที่มาจะพยายามจองตั๋วบางทีก็พลาด บางทีก็ได้แต่สรุปแล้วไปไม่ได้ แต่ครั้งนี้เราเตรียมกันไว้นานมากๆ ว่าเราจะไปให้ได้ แล้วก็ไปกับเพื่อนๆ ด้วยค่ะ ก็เลยยิ่งสนุก สนุกมากๆ เลยค่ะ คือเก่งมากๆ ได้เห็นด้วยตาเนื้อรู้สึกว่าสวยมากๆ แบบออร่ามาก
ได้เอาดอกไม้ไปให้ลิซ่า (ลลิษา มโนบาล) ด้วยค่ะ คือถึงแม้ว่าญ่าจะเป็นพี่ใช่ไหมคะ แต่เราก็ยังรู้สึกว่าอึ้ง แบบสตั๊นมาก แล้วก็คือทำตัวไม่ค่อยถูกเหงื่อแตกด้วย ได้คุยน้อยมากเลยค่ะ มัวแต่ตื่นเต้น น้องก็แค่บอกว่าดีใจมากๆ ที่พวกเรามา ก็บอกว่าขอให้เอ็นจอยกับคอนเสิร์ตค่ะ โดนตกแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ใครที่ไปเจอไม่โดนตก จะถือว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ”
เพื่อนว่าไงก็ว่าตามกัน พร้อมเป็น Powerpuff Girls ตนสายร้อง “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” สายเต้น
“โอ้มายก๊อด (หัวเราะ) เพื่อนมั่นใจเหมือนกันเนาะ (หัวเราะ) แต่ญ่าว่าเราทำได้ๆ ให้ญ่าเป็นสายร้อง งั้นให้คิมเป็นสายเต้นแล้วกัน โอเค เตรียมตัวนะคะทุกคนปีหน้าค่ะ (หัวเราะ) อันนี้คือถามจริงๆ หรือว่าเล่นๆ อนาคตมันเป็นอะไรที่ไม่แน่ ไม่ปิดกั้นค่ะ (หัวเราะ) เราซัปพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะ เพื่อนว่าอะไรญ่าก็ตามนั้น”
แพลนแต่งงานเหมือนเดิม เริ่มที่ขอนแก่นก่อน ทุกอย่างพร้อมแล้ว
“แพลนเดิมมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ พี่แบร์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) ยังไม่ได้บอกวันใช่ไหมคะ ก็เร็วๆ นี้ค่ะ งานจะเริ่มที่ขอนแก่นก่อนที่แรกค่ะ เราก็เน้นสนุกกัน เน้นมันๆ นิดหนึ่ง แต่ทุกอย่างยังคงวางคอนเซปต์ไว้เหมือนเดิม แต่เป็นปีหน้าค่ะ ปีนี้ไม่ทันแล้ว (เป็นช่วงต้นปีหรือปลายปี?) มีเรื่อยๆ ค่ะ เพราะว่ามีหลายงาน แม่แก้วดูฤกษ์ให้ งานแรกสำหรับมิตรไมตรี งานที่สองคือสำหรับความรักของพวกเรา งานที่สามสำหรับเพื่อนรอบกาย หนูจำคำไม่ได้ มันยาวมากเลย แต่ที่ขอนแก่นทุกอย่างก็พร้อมแล้ว เหลือแค่ลองชุดเลยค่ะ”
ชุดเจ้าสาวแบบอีสาน
“เห็นในระดับหนึ่ง แต่ของขอนแก่นยังไม่เห็นค่ะ แต่ก็น่าจะเป็นแบบอีสานเลยค่ะ เน้นสนุกๆ คือถ้าเรื่องชุด ญ่ามีส่วนร่วมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนพี่แบร์น่าจะ 0.1 เปอร์เซ็นต์ค่ะ ยกเว้นชุดอาฟเตอร์ของพี่แบร์ อันนี้คือตามสบายของเขา แต่ที่เหลือก็ให้จบที่เรา เจ้าบ่าวแหวกแน่นอนค่ะ ถ้าหนูให้เขาคิดเอง (หัวเราะ)”
เชิญคนไม่มาก พื้นที่จำกัด
“ไม่ค่ะ มีแต่คนในบ้าน พื้นที่มันเล็กมากเลย เพื่อนที่กรุงเทพฯ ก็ไปน้อย เพราะว่าพื้นที่จำกัดนิดหน่อย (แสดงว่าปีหน้าจะเห็นงานแต่งทั้งปี?) ไม่ขนาดนั้นค่ะ พวกเรายังต้องถ่ายละคร ถ่ายหนังกันอยู่ค่ะ”