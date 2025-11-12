“หมอมุกกินเค้ก” เคลื่อนไหวชี้แจงดรามา POEM ยันไม่ได้ทำคอนเทนต์ลวงโลก ย้ำไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย

หลังถูกเจ้าของแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย “POEM” ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรม Creator ทำคอนเทนต์สร้างความเข้าใจผิด “หมอมุกกินเค้ก” ออกแถลงชี้แจงยืนยันไปลองชุดจริง ไม่เคยขอของฟรี พร้อมเปิดใจเสียใจต่เหตุการณ์และพร้อมพูดคุยเพื่อคลายข้อสงสัยทุกประเด็น
จากกรณีที่มีเหตุการณ์เจ้าของแบรนด์ดีไซเนอร์ไทย "POEM" ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมน่าสงสัยของ "หมออินฟลูเอนเซอร์" รายหนึ่ง อ้างทำคอนเทนต์ "ลวงโลก" โจมตีบริการร้านค้าเพื่อเรียกทัวร์ลงและปั่นยอดวิวก่อนประกาศผลรางวัลใหญ่ ชี้เป็นภัยต่อผู้ประกอบการ เรียกร้องแพทยสภาและ TikTok พิจารณาเอาผิด ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (12 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "Mook Mukee" หรือหมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูเอนเซอร์คนดัง ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่า "สวัสดีค่ะ จากเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์ได้โพสต์คลิปกล่าวถึง Creator และแนบคลิปที่มีลักษณะคล้ายกับคลิปของมุก ที่ได้โพสต์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมข้อสงสัยต่างๆ เนื่องจากมุกเป็น Creator ที่ได้ไปลองชุดแบรนด์ POEM สาขาพารากอนจริง จึงขออนุญาต ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
มุกได้มองหาชุดทั้งหมด 2 ชุด สำหรับตัวเอง 1 ชุด และพี่สาวอีก 1 ชุด โดยมุกและคุณแม่ได้ไปลองชุดด้วยตนเองที่ร้าน
1. มุกเริ่มจากการเข้าไปดูชุดที่ร้านของเจ้าของแบรนด์ สาขา Siam Paragon จากนั้นมุกได้ไปดูชุดเพิ่มเติมอีก 2 แบรนด์ และได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วในวันที่ 6 พฤศจิกายน มุกได้ตกลงซื้อชุดของ 1 แบรนด์ในวันนั้น
2. หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ เจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อกลับมาขอโทษและเชิญให้มุกเข้าไปดูชุดอีกครั้งที่สาขา Gaysorn Vilage มุกรู้สึกดี เพราะเป็นแบรนด์ในฝันที่อยากได้ตั้งแต่แรก และรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าขอแบรนด์ติดต่อมาด้วยตัวเอง
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน
มุกได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าไปที่ร้านสาขา Gaysorn Village และได้ทำการนัดหมายเพื่อลองชุดอีกครั้ง โดยที่วางแผนจะส่งมอบชุดที่ซื้อวันที่ 6 ให้พี่สาวใส่แทนหากซื้อชุดเพิ่มอีก 1 ชุดในวันนั้น มุกประทับใจกับบริการในครั้งนี้มาก อย่างไรก็ตาม ชุดที่มุกและคุณแม่ชอบเป็นชุดสีแดง ซึ่งเราทั้งคู่กังวลว่ายังไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะใส่ จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในวันนั้น และด้วยความประทับใจในบริการ มุกจึงได้ทำคลิปที่สองขึ้นมา เพื่อขอบคุณและชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจ
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน
พี่สาวของมุกเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ รวมถึงได้เลือกซื้อชุดที่เหมาะสมด้วยตัวเขาเอง
มุกเองตกใจและเสียใจกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของมุก มุกขอยืนยันว่ามุกไม่มีเจตนาทำให้แบรนด์เสียหาย หรือเพื่อขอรับชุดฟรี อย่างที่เป็นข้อสงสัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ มุกพร้อมและยินดีที่จะหารือกับแบรนด์เพื่อแก้ข้อสงสัยในทุกประเด็นตลอดเวลาค่ะ"