สมมงแอมบาสซาเดอร์! "ลิซ่า" พรีเซ็นต์ 3 ลุคแบรนด์ไทย โชว์โซโลสะเทือนราชมังฯ

"ลิซ่า BLACKPINK" สร้างความภูมิใจให้คนไทยอีกครั้ง เลือก 3 ชุดจากดีไซเนอร์ไทยขึ้นเวทีโซโลคอนเสิร์ตใหญ่ 3 วันรวด จัดเต็มทั้งชุดเกราะสีทอง, ชุดมวยไทย และไฮไลต์ชุดคริสตัลลายธงชาติไทย
จบลงไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก กับ BLACKPINK WORLD TOUR
และนอกจากโชว์สุดปัง อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆ พูดถึงก็คือชุดสวยๆ ของลิซ่า สมาชิกคนไทยหนึ่งเดียวในวงที่ขึ้นแสดงช่วงโซโล ซึ่งในครั้งนี้ลิซ่าได้เลือกชุดของแบรนด์ไทยมาใส่ขึ้นโชว์ทั้ง 3 วัน และแต่ละวันก็จัดเต็ม พรีเซ็นต์ความเป็นไทยในสายเลือดของเธอได้อย่างเต็มภาคภูมิ
โดยวันแรกเป็นชุดสีทองสุดแซ่บจากแบรนด์ HOOK'S by PRAPAKAS กับคอนเซ็ปต์ "น้อง LISA เป็นสาวไทย" ที่ส่องประกายความเลอค่า โดยเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บจากช่างฝีมือคนไทยที่บรรจงเย็บด้วยมือทุกดีเทล มีดีเทลพวงมาลัยที่สะโพก การใช้แผ่นกลมทองมาประกอบคล้ายเสื้อเกราะนักรบ แสดงถึงความแข็งแรง แข็งแกร่ง ที่แฝงความนุ่มนวลในแบบสาวไทยอีกด้วย
ส่วนวันที่สอง เป็นชุดที่สั่งทำพิเศษจากแบรนด์ I WANNA BANGKOK กับการออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจมาจากชุดนักมวย กีฬาประจำชาติไทย
และวันสุดท้าย เป็นชุดที่สั่งตัดพิเศษอีกเช่นกันจากแบรนด์ Unkuniya โดยเป็นชุดที่ตกแต่งด้วยคริสตัลทั้งตัว และมีการออกแบบพิเศษเป็นลายธงชาติไทยด้านหลัง ซึ่งลิซ่าก็ภูมิใจพรีเซ็นต์ชุดสุดๆ ด้วยการปัดผมโชว์ลายธงชาติไทยแบบเต็มๆ
งานนี้ทำเอาแฟนคลับโดยเฉพาะชาวไทยต่างชื่นชมที่ลิซ่าภูมิใจในความเป็นไทยในสายเลือดของตัวเอง และมักจะพรีเซ็นต์ความเป็นไทยในสายตาโลกอยู่เสมอ สมมงกับการเป็น Amazing Thailand Ambassador อย่างแท้จริง