"ติ๊กต่อก" ประกาศยึดรางวัล "หมอมุก" ชี้ทำผิดกฎ

วันนี้เพจ TikTok ได้มีการโพสต์ข้อความเผยว่าตอนนี้ทาง TikTok เองได้มีการเพิกถอนรางวัลที่แจกในงาน TikTok Awards Thailand 2025 ในสาขา Rising Star of the Year แล้วเนื่องจากมีการทำผิดกฏ
โดยผู้ที่รับรางวัลดังกล่าวไปก็คือทางด้านของ "หมอมุก" หรือ "มุกกินเค้ก" อินฟลูเอนเซอร์สายหวาน เจ้าของช่อง @mookmukee ที่เพิ่งจะมีดรามากับทางแบรนด์ดังอย่าง POEM นั่นเอง
"TikTok ได้ดำเนินการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 เนื่องจาก มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards เรามุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของงานประกาศรางวัลนี้อย่างเต็มที่ และต้องการให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ และแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย เราขอขอบคุณชุมชนผู้ใช้ TikTok ทุกคนสำหรับแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทมุ่งมั่น เพื่อทำให้ TikTok ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ"
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าสาเหตุหนึ่งของการถอนรางวัลดังกล่าวน่าจะมาจากการที่หมอมุกเองมีการทำกิจกรรม เช่น เลี้ยงอาหารนักเรียนและชักชวนให้มีการโหวตให้กับตนเองซึ่งตอนนี้คลิปดังกล่าวของเจ้าตัวรวมถึงคลิปรับรางวัลก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้ว