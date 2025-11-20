บทเรียนอินฟลูฯ! TikTok ถอดรางวัล Rising Star “หมอมุก” เหตุละเมิดข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม

TikTok ประกาศเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 จาก หมอมุก หมออินฟลูฯคนดัง เหตุละเมิดข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม และเพื่อรักษา 'ความโปร่งใส' ของเวที"
จากกรณี ดรามาประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อ ฌอน ชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ POEM ได้ออกมาเปิดประเด็นว่ามี หมอมุก หรือ มุกกินเค้ก หมออินฟลูฯคนดัง เข้าไปลองชุดที่ร้านของแบรนด์ดังกล่าว และต่อมามีคอนเทนต์รีวิวในโซเชียลมีเดียตามมา โดยแบรนด์กล่าวว่าเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะทำมาเพื่อ โจมตีบริการร้านค้า และ ปั่นยอดวิว
นอกจากนี้ หมอมุก ยังได้รับรางวัล "Rising Star of the Year" จากงาน TikTok Awards Thailand 2025 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ครีเอเตอร์ดาวรุ่งที่ได้รับความนิยม ในขณะเดียวกัน ชื่อของเจ้าตัวก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางจาก ประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น และได้รับความสนใจจากสาธารณะในมากขึ้นไปอีก
ล่าสุด วันนี้ (20 พ.ย.) TikTok ประกาศได้ดำเนินการเพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 เนื่องจาก มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards เรามุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ของงานประกาศรางวัลนี้อย่างเต็มที่ และต้องการให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์เชื่อมต่อ และแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย
เราขอขอบคุณชุมชนผู้ใช้ TikTok ทุกคนสำหรับแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทมุ่งมั่น เพื่อทำให้ TikTok ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ