POEM งัดพยานสู้! ฌอน ชวนล โพสต์อ้างสาวเห็นเหตุการณ์ "หมอมุก" ลั่นกลางร้าน "ไม่ใช่ POEM แล้ว"

ดราม่า "หมอมุกกินเค้ก vs. POEM" เดือดไม่หยุด! หลังเจ้าของแบรนด์ “ฌอน ชวนล” โต้กลับกรณีรีวิวประสบการณ์นอยด์ ล่าสุดได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ของหญิงสาวที่อ้างตัวเป็นพยานในเหตุการณ์ โดยระบุว่าได้ยินคุณหมอมุก “ตะโกนเสียงดัง” และกล่าวว่าชุดที่ลอง “ไม่ใช่ POEM แล้ว” หลังการลองชุด เพื่อยันยันข้อสงสัยเรื่องเจตนาในการทำคอนเทนต์
จากกรณี ดรามาของหมอมุกกินเค้ก ได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการไปลองชุดของแบรนด์ POEM ที่สาขาหนึ่ง เพื่อเตรียมหาชุดไปร่วมงาน TikTok Awards โดย หมอมุกระบุว่ามี "ประสบการณ์ลองชุดที่นอยด์ที่สุด" และเจอพนักงานของร้านมีท่าทีหรือคำพูดที่ไม่น่ารัก เหมือนไม่อยากให้บริการ ทำให้เธอตัดสินใจไม่ซื้อชุด แม้จะเป็นชุดในฝันก็ตาม
ต่อมา คุณฌอน ชวนล ไคสิริ เจ้าของแบรนด์ POEM ได้ออกมาโพสต์โต้กลับอย่างเผ็ดร้อน โดยตั้งข้อสงสัยในเจตนาของการทำคอนเทนต์ของคุณหมอมุก ว่า "ลวงโลก" หรือ "คุกคามร้านค้า" หรือไม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระแส หรือ หวังชุดฟรีเพื่อแลกกับการรีวิวที่ดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. คุณฌอน ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพอีกครั้งลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับประเด็นดรามาดังกล่าว โดย เป็นคอมเมนต์ของสาวรายหนึ่ง ที่อ้างว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์วันที่ “หมอมุก” มาลองชุดที่ร้าน โดยได้ระบุข้อความว่า
“เป็นพยานได้ค่ะ พอลองเสร็จก็ออกมาตะโกนเสียงดังมากๆ อยากได้อะไรที่เป็น Poem มากกว่านี้ นี่มันไม่ใช่ POEM แล้วก็เดินมาฝั่งที่ร้าน แล้วก็พูดไปดู ซาร่า เพราะอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ตกใจหมด ใครมาตะโกนเสียงดังใส่น้องข้างร้าน”
โดย ”คุณฌอน“ ได้โพสต์รูปภาพคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า
”ไม่มีหลักฐาน แต่มีพยานนะครับ“
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของ “หมอมุกกินเค้ก” ยังคงไม่มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม หรือออกมาชี้แจงในประเด็นมีพยานออกมายืนยันของ “คุณฌอน” แต่อย่างใด