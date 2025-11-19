นักข่าวผิด! กระทรวงสารสนเทศเขมรถอนใบอนุญาตสื่อมวลชน เซ่นคลิปจับแก้มผู้ต้องหาสาวเวียดนาม

กระทรวงสารสนเทศฯ กัมพูชาเพิกถอนใบอนุญาตนักข่าว ข้อหา “สัมผัสร่างกายโดยไม่เหมาะสม” สาวเวียดนามผู้ต้องหาช่วยนักโทษ 6 คนหลบหนีออกจากศาลจังหวัดสวายเรียงเมื่อเช้าวานนี้ พร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเกี่ยวข้องกับการทำสื่ออีก
วันนี้ (19 พ.ย.) สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาได้ตัดสินเพิกถอนบัตรประจำตัวนักข่าวของนายขาน สารัฐ (Khan Sarath) หลังจากพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง จากการลูบไล้แก้มและใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ต้องหาหญิงที่ส่งอาวุธปืนให้นักโทษใช้ยิงขู่เจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีออกจากศาลจังหวัดสวายเรียงเมื่อเช้าวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา
ช่วงเย็นวันที่ 18 พ.ย. ตำรวจกัมพูชาติดตามจับกุมนักโทษทั้ง 6 คนได้พร้อมหญิงสาวรายดังกล่าวซึ่งเป็นชาวเวียดนาม ต่อมามีการแชร์วิดีโอคลิปการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ต้องหาหญิงรายนี้ ด้วยการแตะเนื้อต้องตัว ใช้มือจับแก้ม และส่งเสียงพูดคุยสนุกสนาน
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาอ้างว่า จากการสอบสวนพบว่าผู้ที่พูดจาไม่เหมาะสมและใช้มือลูบไล้แก้มผู้ต้องหาหญิงคือนายขาน สารัฐ นักข่าวออนไลน์ ซึ่งอาศัยและทำงานอยู่ในจังหวัดสวายเรียง การกระทำนี้ขัดต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง ซึ่งห้ามมิให้นักข่าวใช้ถ้อยคำหรือล่วงละเมิดทางร่างกายของผู้หญิง กระทรวงฯ จึงได้ตัดสินยกเลิกบัตรประจำตัวนักข่าวของนายขานทันที
นอกจากนี้ กระทรวงสารสนเทศฯ ยังได้ขึ้นบัญชีนายขานนี้ไว้ในรายชื่อธุรกิจและบุคคลต้องห้ามทำกิจกรรมด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และในเช้าวันนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสารสนเทศฯ จะเรียกตัวนายขานมาอบรมสั่งสอน และดำเนินมาตรการตามกฎหมายต่อไป
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชายังขอความร่วมมือนักข่าวและประชาชนทั่วไปหยุดเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหานี้ และขอเตือนนักข่าวทุกคนให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎบัตรนักข่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จากวิดีโอคลิปที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนั้น นอกจากการจับแก้มผู้ต้องหาแล้ว ยังมีการจับที่ศีรษะรวบผมขึ้นเพื่อให้เห็นหน้าผู้ต้องหาหญิงให้ชัดเจน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นมือของตำรวจกัมพูชา รวมทั้งตำรวจกัมพูชายังพูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและสนุกสนาน