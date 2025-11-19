จวกยับ! ตำรวจกัมพูชาลวนลามผู้ต้องหาสาวเวียดนาม จับแก้ม-จับหัว พูดแซวสนุกสนาน

จวกพฤติกรรมตำรวจเขมร ลวนลามผู้ต้องหาสาวเวียดนามที่ก่อเหตุช่วยนักโทษหนีศาลจังหวัดสวายเรียงตอนเช้า ก่อนจับกุมได้ตอนเย็น ฉวยโอกาสผู้ต้องหาถูกใส่กุญแจมือไพล่หลัง จับแก้ม จับหน้าผาก พูดแซวหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
วันที่ 18 พ.ย. เมื่อเวลา 19.40 น.เฟซบุ๊กเพจ “ชุมชนคนสุรินทร์” ได้โพสต์วิดีโอคลิปกลุ่มผู้ต้องขังชาวเวียดนามในคดีเว็บพนัน ที่หลบหนีระหว่างถูกควบคุมตัวไปขึ้นศาลจังหวัดสวายเรียง ของกัมพูชา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา และถูกจับกุมได้ในช่วงเย็นวันเดียวกัน โดยมีหญิงชาวเวียดนามที่นำอาวุธปืนไปให้กลุ่มผู้ต้องขังยิงเปิดทางหลบหนี ถูกจับกุมตัวด้วย
ในคลิปวิดีโอดังกล่าว แสดงให้เห็นพฤติกรรมของตำรวจกัมพูชา ที่คุกคามทางเพศ โดยเอามือไปจับแก้ม จับหัวผู้ต้องหาหญิงที่ถูกควบคุมตัวใส่กุญแจมือไพล่หลัง พร้อมกับพูดคุยหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
โดยเพจ “ชุมชนคนสุรินทร์” ได้ระบุข้อความว่า “พฤติกรรมของตำรวจเขมร!
“จับกุมผู้ต้องหาที่แหกคุกเขมรที่ศาลสวายเรียง เมื่อเช้าได้ ยังมีการแตะเนื้อต้องตัวเขาอีก ในคำพูดส่อไปในทางคุกคามทางเพศ แล้วใช้มือไปจับแก้มเขา
“อย่าลืมว่า เขาคือผู้ต้องหา ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิด และคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะไปกระทำพฤติกรรมแบบนั้นกับเพศตรงข้ามที่เขาเป็นผู้หญิง เหมือนการลวนลามเขา ไร้ซึ่งมนุษยชน มนุษยธรรมกับคนที่ไม่มีทางสู้ที่ยอมจำนนแล้ว
“อ่อ...แต่ลืมไป ที่นั่นประเทศเขมร นี่หว่า”