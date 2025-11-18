พ่อเลี้ยงเจ ซัดแรง! แนะ “แจ็ค แปบโฮ” ไปเต้นบนปราสาทตาควาย กู้ศรัทธาคนไทยหลังดราม่าญี่ปุ่น

พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารออกคลิปวิจารณ์ดุ กรณีแจ็ค แปบโฮเต้นบนรถหน้า Lawson ในญี่ปุ่นจนกระทบภาพลักษณ์คนไทย ชี้หากอยากได้ใจประชาชนคืน ควรไปเต้นประกาศศักดาบนปราสาทตาควายให้เกรียนเขมรเห็นว่า “นี่คือไทยแลนด์” พร้อมย้ำทำจริงมีสิทธิ์ได้เสียงเชียร์ทั้งประเทศกลับมา
วันนี้ (18 พ.ย.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เจ้าของคลิปวิดีโอสั้นบน YouTube ได้ออกมาวิพากษ์กรณีของ แจ็ค แปบโฮ หลังเกิดดราม่าที่ยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า แม้เจ้าตัวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคนไทยทุกกลุ่ม แต่ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวก่อนจะลบโพสต์ต้นเหตุในที่สุด
พ่อเลี้ยงเจกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเริ่มจากการที่แจ็ค แปบโฮไปยืนเต้นบนรถบริเวณหน้า Lawson ใกล้สถานีฟูจิในญี่ปุ่น ซึ่งทำให้คนทั่วโลกมองภาพลักษณ์คนไทยในเชิงลบ ส่งผลให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ ใช้ชีวิตลำบากขึ้นกว่าเดิม
ในคลิป พ่อเลี้ยงเจเสนอทางออกแบบ “ประชดประชัน” ให้แจ็ค แปบโฮลองไปเต้นบน ปราสาทตาควาย (Ta Kwai Temple) เพื่อให้ “กลุ่มเกรียนเขมร” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชมในตลาดเดียวกับเขา ได้เห็นชัดว่า “นี่คือประเทศไทย ฉันเป็นคนไทย มีปัญหาอะไรมาดูถูกกันหรือไม่”
ท้ายคลิป พ่อเลี้ยงเจฝากให้แจ็ค แปบโฮลองพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว พร้อมย้ำว่าหากทำจริง เจ้าตัวอาจได้เสียงเชียร์และความรักจากคนไทยทั้งประเทศกลับคืนมาอีกครั้ง