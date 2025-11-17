xs
ไม่ธรรมดา!! ผช.ผอ.เขตลาดพร้าวคว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ พบมีดีกรีเป็นอดีตหัวหน้าสถานีดับเพลิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังเกิดเพลิงไหม้เหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสี่แยกวังหิน ถนนลาดพร้าววังหิน โลกออนไลน์แห่ชื่นชมผู้ช่วย ผอ.เขตลาดพร้าวสวมชุดข้าราชการสีกากีคว้าถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟไหม้ พบมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นอดีตหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว

วันนี้ (17 พ.ย.) สำนักงานเขตลาดพร้าวได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกี่ยวกับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสี่แยกวังหิน ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว พบว่ามีสายสื่อสารและสายไฟฟ้าขาดและร่วงหล่นบนพื้นถนนหลายจุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

ต่อมาโลกออนไลน์แห่แชร์ภาพ หนึ่งในนักดับเพลิงขณะดับไฟรายหนึ่งสวมชุดข้าราชการสีกากีกำลังถือถังดับเพลิงฉีดไปที่ร้านทองเพื่อระงับไฟที่กำลังลุกโชนอยู่

ล่าสุดทางเพจ “โถ๊ ชีวิตนักดับเพลิง” เปิดเผยว่านักดับเพลิงที่สวมชุดสีกากีนั้นคือ พันจ่าอากาศโท สมบูรณ์ แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว

โดยทางเพจระบุว่า "นักดับเพลิง อยู่ที่ไหนก็เป็นนักดับเพลิง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พันจ่าอากาศโท สมบูรณ์ แสงแก้ว เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว

ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไม่รอช้า ถึงที่เกิดเหตุก่อนรถดับเพลิงถึง ได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับระงับเหตุสายไฟสายสื่อสารลุกไหม้ บริเวณแยกวังหิน ก่อนที่เพลิงจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน แล้วรถดับเพลิงเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่นักดับเพลิงอย่างเดียวใช้ถังดับเพลิงได้
ท่านเองประชาชนทั่วไปก็ใช้งานถังดับเพลิงได้ง่ายๆ 4 ขั้นตอน

1. ดึง สาย
2. ปลด สลัก
3. กด คันบีบ
4. ส่าย ปลายสายฉีด

ถ้าพบเหตุเพลิงไหม้ รีบแจ้ง 199"









